Dvije ženske i jedna muška osoba poginule su danas u teškoj saobraćajnoj nesreći u Prijakovcima na magistralnom putu Banjaluka-Prijedor, rekli su u banjalučkom Domu zdravlja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Tri povrijeđene osobe, muškarac, žena i dijete starosti osam godina, nakon ukazane pomoći sanitetskim vozilima prevezene su u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske na dalje liječenje", naveli su iz Doma zdravlja, prenosi Srna.

Dojavu o teškoj saobraćajnoj nesreći dobili su u 14.39 časova i odmah su na lice mjesta upućene dvije ekipe sa sanitetskim vozilima.

"Dolaskom na mjesto nesreće medicinski timovi zatekli su tri lica bez znakova života. Prema informacijama sa mjesta događaja, smrtno su stradale dvije ženske i jedna muška osoba, čiji identitet za sada nije poznat", kažu u Domu zdravlja.

Na intervenciji su učestvovali i pripadnici policije i vatrogasno-spasilačke službe.

Banjalučki mediji navode da je u udesu učestvovalo više vozila.