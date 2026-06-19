U selu Maćija kod Ražnja pronađeno je telo sedamdesetdvogodišnje žene u bunaru, a istraga pokazuje da nema tragova nasilja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tijelo sedamdesetdvogodišnje žene pronađeno je jutros u bunaru u selu Maćija kod Ražnja.

Prema saznanjima, mještani ovog sela su oko 9.40 sati primijetili tijelo i odmah alarmirali nadležne službe. Na mjesto nesreće hitno su upućene policijske patrole, kao i pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice.

Izvlačenje tijela sa dna bunara trajalo je satima zbog izuzetno nepristupačnog terena i specifičnih uslova na terenu.

"Akcija je bila veoma zahtjevna s obzirom na to da je bunar izuzetno uzan. Vatrogasci su sa velikom mukom uspjeli da se spuste u dubinu i izvuku ženu, koja u tom trenutku već nije davala znakove života", navodi izvor upućen u detalje ovog događaja.

Pripadnici policije su obavili uviđaj na licu mjesta, a o cijelom slučaju je odmah obavješteno Više javno tužilaštvo u Nišu.

Prvi rezultati istrage pokazuju da na tijelu nema tragova nasilja, niti bilo kakvih okolnosti koje bi ukazivale na to da je počinjeno krivično djelo. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok smrti je utapanje, a istraga će utvrditi sve tačne okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije.

(Telegraf.rs/MONDO)