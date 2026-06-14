Tijelo nestalog mladića pronađeno u rijeci Dravi u Hrvatskoj.

Izvor: U.S. Navy / Zuma Press / Profimedia

Ronioci Javne vatrogasne jedinice Čakovec pronašli su danas u 14.20 časova telo nestalog mladića u rijeci Dravi u Hrvatskoj, piše hrvatski "Indeks". Telo je pronađeno u starom koritu rijeke Drave između Puščina i Gornjeg Hrašćana u Međimurju.

Nestanak mladića je prijavljen ranije danas u toku dana. Mladić je plivao u rijeci Dravi i nestao je u 12.10, a telo je izvučeno u 14.20, nešto više od dva sata kasnije.

Okolnosti tragedije zasad nisu poznate. Više informacija očekuje se nakon završetka policijske istrage.