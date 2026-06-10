Državljanka Srbije (74) izgubila je život juče na plaži u mjestu Perea kod Soluna. Kupači su je primijetili u plićaku, izvukli na obalu i pozvali pomoć, ali uprkos brzoj intervenciji ljekara i pokušajima reanimacije, preminula je u bolnici.

Izvor: MONDO

Žena (74) iz Srbije utopila se juče u popodnevnim časovima na plaži u mjestu Perea, nadomak Soluna, javljaju grčki mediji.

Nakon što su kupači primijetili tijelo u plićaku i izvukli ženu na obalu, odmah je obaviještena obalska straža Soluna, kao i ljekarske službe.

Ekipa grčke Hitne pomoći stigla je na lice mjesta u najkraćem roku i odmah započela ukazivanje prve pomoći i reanimaciju.

Srpkinja je u kritičnom stanju hitno prevezena u bolnicu "Papageorgiou" u Solunu. Nažalost, ljekari su tamo mogli samo da konstatuju smrt.

Za sada nisu saopšteni zvanični podaci o tome da li je uzrok utapanja bio nagli zdravstveni problem ili šok usljed ulaska u vodu.