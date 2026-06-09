Otac vezao sina za banderu u Banjaluci.

Izvor: Printscreen/ATV

Danas je otac vezao sina za banderu u naselju Lauš u Banjaluci u Bosni i Hercegovini, piše "ATV". Građani su prijavili da je otac vezao svog sina i policija ga je ubrzo uhapsila.

Na društvenim mrežama se ubrzo pojavio i snimak strašnog događaja sa ulica Banjaluke. Vidi se i muškarac za kog se sumnja da je otac koji je osumnjičen da je vezao svog sina.

On se raspravljao sa policijom kada su stigli na lice mjesta. Policija ga je uhapsila, ali nije poznato više detalja.