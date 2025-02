Cio region potresla je vijest o kući strave u Brčkom u kojoj je pronađeno 31 dijete.

Izvor: Youtube/RTV HIT/Screenshot

Čak 31 dijete pronađeno je u jednoj porodičnoj kući u Brčkom. Šestoro djece imalo je hrvatske pasoše, a kako je utvrđeno u pitanju su najvjerovatnije istekla dokumenta. Sumnja se da iza svega stoji jedan porodični klan koji je poznat po tome što djecu koristi za prosjačenje i krađe.

Kako se nezvanično saznaje, djeca su zatečena u porodičnoj kući, a navodno o njima su brinuli žena, njen sin i još jedna osoba. Navodno, sin je radio kao sudski stražar, a 31 dijete bilo je zatvoreno u jednoj kući.

Više nezavisnih izvora "Blica" koji nisu povezani, potvrdilo je da policija i tužilaštvo u Brčkom istražuju sve moguće scenarije, a jedan od njih ide u pravcu istrage jednog porodičnog klana sa te teritorije koji je i ranije hapšen zbog krivičnog djela.

"Navodno, kako se sumnja, oni su brinuli o djeci iz familije koje su roditelji dobrovoljno davali na čuvanje, a neki su čak plaćali za to. Oni su potom tu, kako se sumnja, tu djecu obučavali da prose i spremali za odlazak u neku od evropskih država. Otud i nevažeći pasoši Hrvatske", kaže izvor.

Iza trgovine djecom stoji poznati klan prosjaka?

Prema nezvaničnim informacijama "Blica", postoje indicije da navodno iza svega stoji porodični klan dobro poznat istražnim organima Bosne i Hercegovine i Hrvatske po teranju djece na prosjačenje.

Jedan muškarac koji se predstavio kao otac dvoje djece pojavio se ispred policijske stanice u Brčkom. On je rekao da je osumnjičenima navodno plaćao da mu čuvaju decu. On je iz Banjaluke, a kako je rekao, njegova supruga živi u Zagrebu sa šestoro djece.

On je naveo da je uhapšenoj davao novac da brine o njegovoj djeci. Na pitanje novinara zašto je djecu davao na "čuvanje" u Brčkom rekao je: "Ne možete to da me pitate", kaže izvor "Blica".

Nađeno 31 dijete, najmlađe ima nekoliko mjeseci

Podsetimo, u jednoj kući u predgrađu Brčkog juče je policija, zajedno sa nadležnim službama, pronašla 31 dijete uzrasta od nekoliko mjeseci do 12 godina.

Većina zatečene djece imala su državljanstvo Hrvatske, a nekim od njih su lična dokumenta i istekla.

Takođe, privedeno je još pet osoba zbog povezanosti sa ovim slučajem, a njihova uloga se i dalje ispituje.

Prema nezvaničnim saznanjima, za ovaj slučaj se saznalo kada je dvanaestogodišnja djevojčica, koja je takođe bila "zatočena" u kući, izašla u pratnji dva djeteta na ulicu. Kod sebe je imala i pasoš.

Djeca su trenutno na sigurnom a brigu o njima preuzeo je Centar za socijalni rad.

(Blic/MONDO)