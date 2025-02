Njemački bokser Mario Daser ranjen je u jednom beogradskom restoranu. Otkriveni su detalji iz života ranjenog muškarca.

Izvor: društvene mreže

Njemački bokser Mario Daser (36) ranjen je u petak ujutru zajedno sa M.A. (31) u jednom beogradskom restoranu, a dok policija intenzivno traga za napadačima, otkriveni su detalji o životu ranjenog muškarca, piše "Kurir". Pucnjava se dogodila u ranim jutarnjim časovima, oko četiri sata ujutru u Ulici Knez Danilova u Beogradu.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu. On je u jednom intervjuu koji je svojevremeno dao za "Wirtschaft tv" otkrio da je bio ozbiljan delikvent, da je krao automobile i da je bio u zatvoru.

"Mario Daser je izvanredan talenat. Međutim, to nije uvijek bilo tako. Kao tinejdžer, bio je delikvent, krao je automobile i bio je u zatvoru. Tek kroz boks je pronašao volju za uspjehom i disciplinu. Sa 19 godina postao je profesionalac, ali se dogodilo još nešto, njegova nova glad za uspjehom uticala je i na njegove poslovne ciljeve. Danas je investitor u nekretnine i čak mu njemačka vlada iznajmljuje prostor. Mario Daser je postao multimilioner", rečeno je o njemu u uvodnom dijelu emisije.

On je o sebi rekao više stvari. Podsjetio se početka karijere i objasnio da je "put bio trnovit".

"Morao sam i sebe promijeniti. Želja. Morate to željeti, morate željeti da se promijenite i morate vjerovati u sebe i prvo priznati da ste sami sebi prepreka. Tada ćete uspjeti. Mislim da svi mi koji imamo uspijeh i više novca imamo neku odgovornost. Potrebu da ukažemo ljudima koji to nemaju i da ih možda čak i finansijski podržimo. Da im pomognemo bilo to u vidu savjeta ili da ih nekako motivišemo, da sve mogu i da kažu 'da životu, a ne ne' ", izjavio je Mario o sebi 2017. godine.

Pogledajte fotografije njemačkog boksera Maria Dasera

Vidi opis Multimilioner ranjen u poznatom beogradskom restoranu: Prije velike sportske karijere, krao kola i bio u zatvoru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: društvene mreže Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: društvene mreže Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: društvene mreže Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: društvene mreže Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: društvene mreže Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: društvene mreže Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: društvene mreže Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: društvene mreže Br. slika: 8 8 / 8

(Kurir/MONDO)