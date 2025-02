Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Četvrtkom u 9" na Javnom servisu gdje govori o svim važnim temama za građane Srbije.

Izvor: RTS / Printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gost je u emisiji "Četvrtkom u 9" na Radio televiziji Srbije gdje govori o svim važnim temama za građane. Na početku se osvrnuo na odbijen razgovor sa rektoratom Beogradskog univerziteta.

"Da li sam očekivao takav odgovor? Donekle, bez obzira na to što su nam dan prije rekli kako hoće da učestvuju u dijalogu, na sve su mejlove odgovarali, bio sam skeptičan i sumnjičav, ali kao politički veteran pitao sam se kako će to da obrazlože. Nisam čak bio ni povrijeđen. S kim god hoćete da razgovarate, to je odlična vijest za Srbiju, svaki razgovor je lekovit.

Šta je vaša poruka? Da želite radikalizaciju, sukobe ili nešto drugo? Nastaviću da insistiram na dijalogu", rekao je predsjednik Srbije i nastavio:

"Spremni smo da donesemo nov Zakon o obrazovanju. Spremni smo da taj Zakon uđe u Narodnu skupštinu. Takođe smatram da se konstatuje ostavka vlade i njenog predsjednika za 10 do 12 dana i onda nam tiječe rok za formiranje vlade ili raspisivanje izbora, od 17. ili 18. februara.

Ako se ne formira vlada za 30 dana (do 19. ili 20. marta), onda bi bili izbori početkom maja. To su dvije opcije određene Ustavom. Bliži smo scenariju pravljenja dobre vlade".

(MONDO)