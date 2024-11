Oglasio se Anđelko Aćimović povodom toga što je dječak ubica dobio status oštećenog lica.

Anđelko Aćimović, otac djevojčice koja je 3. maja prošle godine ubijena u OŠ "Vladislav Ribnikar", oglasio se povodom nedavne izjave Irine Borović, advokatice porodice Kecmanović, koja je nakon suđenja u Višem sudu u Beogradu istakla da će dječak ubica imati status oštećenog lica i svog branioca. Aćimović je istakao da je poražavajuće što dječak ubica sada ima status oštećenog, ali je, kako je naglasio, to u skladu sa zakonom.

"On je oštećen u postupku u kojem su ga zanemarivali roditelji. Ovo je prvi put u sudskoj praksi da jedan teški zločinac i ubica postane oštećeni. Krivično djelo zanemarivanja i zapostavljanja maloljetnog lica imalo je značajan uticaj na to što je on počinio ovakvo ubistvo. Iako je to poražavajuće, nažalost, to je u skladu sa zakonom", ističe Aćimović.

Kako navodi sagovornik, neophodno je da se granica krivične odgovornosti spusti na 12 godina.

"Sve je više djece koja izvršavaju teška krivična djela, a koja ne mogu da odgovaraju. Ne znamo šta ćemo sa njima, a takva djeca ne bi smjela biti na ulici", kaže otac ubijene djevojčice.

Anđelko Aćimović naglašava da je veliki problem što roditelji dječaka ubice nisu obraćali pažnju na to čime se bavi i šta sve pretražuje na internetu, posebno tokom noći. Dodaje i da roditelji dečaka ubice ne osjećaju nijednu trunku odgovornosti, te da ih još više uznemirava način na koji se brane, što dodatno pogoršava bol roditeljima ubijene djece.

"Ne samo da tvrde da nisu krivi, nego ne osjećaju ni trunku lične odgovornosti. To je monstruozno i teško je naći riječi za to. Svojim ponašanjem samo dolivaju so na našu ranu, pokušavajući da predstave da je u njihovoj porodici sve bilo u najboljem redu. Ako je sve bilo tako, ko je onda ubio našu djecu? Njihov sin, kojeg su oni stvorili, izvršio je masovno ubistvo, i to vrlo svjesno, svojom krivicom", ističe Aćimović.

Kako smatra, oni su svoje dijete učili da je empatija slabost, te da se od njih ništa drugo i ne može očekivati.

"I da dobiju 100 godina robije, oni ne mogu ispraviti svoje ponašanje i mentalni sklop. Svoje dijete su učili da je empatija slabost", zaključuje Aćimović, otac ubijene djevojčice.

Proširena optužnica

Više javno tužilaštvo u Beogradu je 25. oktobra podnijelo Višem sudu u Beogradu proširenje optužnice protiv Kecmanovića zbog sumnje da su izvršili zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica. Prema navodima optužnog akta, okrivljeni su zanemarili psihičko i emocionalno stanje svog djeteta tako da nisu adekvatno reagovali na osjećanje koje se kod djeteta razvilo - da je odbačeno i neprihvaćeno u odeljenju koje je pohađao do sedmog razreda u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Dječak ubica svjedočio protiv roditelja

Proširenje optužnice uslijedilo je nakon što je dječak ubica, po prvi put od 3. maja 2023. kada je počinio masovno ubistvo, izašao iz bolnice u kojoj se nalazi, te u pratnji policije, sanitetom Hitne pomoći prevezen u zgradu Specijalnog suda u Beogradu gdje je svjedočio u krivičnom postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja.

On je na ročištu koje je održano 8. oktobra rekao da pristaje da svjedoči i da odgovara na pitanja, te je četiri sata davao iskaz.

