Opasni izazovi sa petardama na društvenim mrežama postali su sve učestaliji.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Dječak star 11 godina povrijeđen je prije nekoliko dana kada je u blizini škole u Stublinama na njega drug bacio petardu. I takvi naslovi su postali svakodnevnica u periodu novogodišnjih praznika. Ne pomaže ni to što je na društvenim mrežama sve prisutniji trend - ko može duže da drži petardu u ruci ili ustima. Statistika pokazuje da povrede najčešće zadobijaju dječaci, u periodu puberteta kada se oni uglavnom dokazuju u društvu.

Opasni izazovi na društvenim mrežama postoje gotovo dvije decenije. Među djecom školskog uzrasta, danas su aktuelna tri - leteći supermen, izazov gušenja i ko može petarde što duže da drži u ruci ili ustima.

Izvor: Shutterstock

"Veliki broj djece ne shvata zapravo, ne sagleda iz kritičkog ugla, a šta ako nešto krene po zlu. Nisu svjesni zapravo tih negativnih posljedica, koje mogu da nastanu nisu svjesni da taj završni stadijum tog izazova može da ih povrijedi, da im ugrozi zdravlje i da im ugrozi život. Nažalost u Srbiji su zabilježeni smrtni slučajevi upravo zbog izazova", kaže Katarina Jonev Ćiraković, edukatorka za bezbednost dece na internetu.

U 30 do 40 odsto slučajeva od petarda najčešće strada šaka, zatim povrede glave i vrata.

"Najčešće dolazi do opekotina, zatim i neke dublje povrede od lakih tjelesnih do teških tjelesnih povreda, povrede tetiva, povrede mekih tkiva, amputacije ekstremiteta - sve to smo viđali u praksi. Glava i vrat, odnosno najčešće oči i samo lice", kaže Aleksandar Vlahović, upravnik klinike za dječiju hirurgiju Instituta za majku i dijete.

Ako dijete ostane bez prsta ili dijela šake, onda je je to trajni invaliditet, kaže doktor Vlahović i ističe da je tada ne samo to dijete ugroženo, nego i njegova porodica.

Zabranjena prodaja mlađima od 18 godina

Iako je Zakonom zabranjena prodaja pirotehnike mlađima od 18 godina, praksa pokazuje da oni ipak nađu način.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

"Maloljetna lica pronalaze načine kako da dođu do pirotehničkih sredstava time što pošalju punoljetno lice - majku, oca, nekog starijeg člana porodice da im kupi pirotehnički proizvod", kaže Marko Kulenović, prodavac pirotehnike.

Apel roditeljima

Rade Milošević, pomoćnik načelnika Uprave za preventivnu zaštitu od požara i eksplozija u Sektoru za vanredne situacije, apeluje na roditelje da pirotehnička sredstva koriste u skladu sa propisanom deklaracijom.

"Pokušavamo da apelujemo, prije svega na roditelje i staraoce te djece, jer djeca sama ne mogu da kupe pirotehnička sredstva u prodavnicama, da kad roditelji kupe i koriste to pirotehničko sredstvo u skladu sa propisanom deklaracijom, da nikako ne dozvoljavaju maloljetnim korisnicima, odnosno svojoj djeci", rekao je Milošević.

U prethodne tri godine, MUP je zabilježio 118 slučaja narušavanja javnog reda i mira, zbog upotrebe pirotehnike. Zakonom o javnom redu i miru, predviđene su i novčane kazne od 50 do 100 hiljada dinara, odnosno zatvorske od 30 do 60 dana.

(RTS/Mondo/Aleksandra Virijević)