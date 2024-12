Nišlijka koja je ubila majku neće ići u zatvor.

Izvor: kurir/m.s/mondo/stefan stojanović/privatna arhiva

Nišlijka Marina C. koja je 8. septembra ove godine u svojoj porodičnoj kući u naselju Nikola Tesla nasmrt izbola svoju majku Zoricu C. (69), izbjeći će dugogodišnju robiju koja joj je prijetila zbog teškog ubistva.

Kako se saznaje, tokom istrage obavljeno je psihijatrijsko veštačenje osumnjičene za težak zločin koje je pokazalo da je ubistvo počinila u neuračunljivom stanju zbog čega je krivično neodgovorna.

Kako je potvrđeno u niškom Višem javnom tužilaštvu, umjesto optužnice koja bi protiv Marina C. bila podnijeta da je uračunljiva, protiv nje će se voditi postupak za izricanje mjere liječenja u psihijatrijskoj ustanovi.

"Više javno tužilaštvo u ovom slučaju podnijelo je Višem sudu predlog za izricanje mjere bezbjednosti zbog krivičnog djela teško ubistvo", rečeno je u ovoj instituciji.

Psihijatrijsko vještačenje kojem je Marina C. bila podvrgnuta nakon ubistva, potvrdilo je navode rodbina i komšija porodice da je ova žena dugogodišnji psihijatrijski bolesnik, te da je zbog ovog oboljenja i ranije imala sukobe sa svojim ukućanima..

"Zorica je život davala za svoju ćerku i zaista je tužno da je posle svega što je od nje pretrpjelo, neko krivi za navodno zlostavljanje. Ona je bila dobra majka, pokušavala je da joj pomogne ali je sve bilo uzalud. Marina C. je bježala od kuće i maltretirala roditelje, čak je oca prijavljivala policiji zbog navodnog silovanja", kazala je bliska rođaka žrtve.

Sa druge strane stric Marine C, Negoslav C. njeno psihičko propadanje pripisao je traumatičnom djetinjstvu.

"Nije imala izbora, bila je samo dijete i morala je da trpi to što su je roditelji uveli u sektu. Kad je odrasla pokušala je da izađe iz te priče i tada su nastali problemi. Moj brat i snaha su je maltretirali i šikanirali jer se oglušila o njihove zahtjeve da ostane u sekti. To je loše uticalo na njenu psihu, pa je morala na psihijatrijsko liječenju u bolnici u Gornjoj Toponici. Bilo mi je žao, molio sam brata da se posveti djetetu ali ništa nije vrijedilo", opisivao je on događaje koji su prethodili krvavom obračunu.

Kako je utvrđeno tokom istrage, Marina C. je majku nemilosrdno ubadala nožem sve dok je nije usmrtila. Obdukcija je pokazala da je Zorica imala odbrambene rane na rukama te da se vjerovatno otimala ćerkom oko oružja dok joj je ona nanosila udarce. Nakon što je ubila majku, Marina C. je pobjegla od kuće, usput se javljajući komšijama kao da se ništa nije desilo. Pronađena je dan kasnije par kilometara od mjesta zločina nakon što su je primijetili mještani koji žive u tom dijelu grada. Oni su uočili raščupanu ženu krvave odjeće kako izlazti iz obližnjeg šumarka i alarmirali policiju koja je Marinu odvela u Psihijatrijsku bolnicu u Gornjoj Toponici jer je sve ukazivalo da joj je potrebno liječenje.

Kako je potvrđeno u Višem sudu u Nišu, glavni pretres za izricanje mjere bezbjednosti obaveznog čuvanja i liječenja u psihjatrijskog ustanovi u ovom slučaju, još nije zakazan.

Kako se navodi u Krivičnom zakoniku, učiniocu koji je krivično djelo učinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti sud će izreći obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, ako, s ozbirom na učinjeno krivično djelo i stanje duševne poremećenosti, utvrdi da postoji ozbiljna opasnost da učinilac učini teže krivično djelo i da je radi otklanjanja ove opasnosti potrebno njegovo liječenje u takvoj ustanovi. Mjeru će sud obustaviti kada utvdi da je prestala potreba za liječenjem i čuvanjem učinioca u ustanovi. O napretku u liječenju izjašnjava se komisija ljekara na osnovu koje sud donosi odluku o obustavi mjere,

Da je vještačenjem ustanovljeno da je Marina majku ubila u uračunljivom stanju, prijetila bi joj kazna zatvora od 10 godina do doživotne robije, kolika kazna je propisana zakonom za teško ubistvo.

(Telegraf/MONDO/Nevena Davidović)