M. C. (44) iz Niša se sumnjiči da je 8. septembra ubila majku Z. C. (69)

Izvor: Kurir/M.S

M. C. (44) iz Niša koja se sumnjiči da je 8. septembra u večernjim časovima u porodičnoj kući u Nišu ubila majku Z. C. (69), produžen je pritvor rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Nišu.

Protiv osumnjičene produžen je pritvor rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Nišu, do 8. novembra 2024. godine - potvrđeno je u Višem sudu u Nišu.

Osumnjičenoj za ubistvo majke pritvor je produžen po svim osnovama koje predviđa zakon, zbog kojih joj je i prvi put određen - zbog opasnosti od bjekstva, da ne bi uticala na svjedoke, da ne bi počinila isto ili teže krivično djelo, ali i jer je za krivično djelo za koje se sumnjiči zaprijećena kazna od najmanje 10 godina zatvora.

Podsjetimo, tijelo ubijene žene prenijeto je na obdukciju u Zavod za sudsku medicine a policija je pokrenula potragu za ćerkom koja je pobjegla iz kuće. Pronađena je posle 24 časa, 9. septembra u blizini igrališta u ovom naselju gdje se skrivala. Ona je otkrivena nakon što je od jednog meštanina tražila vodu i hljeb.

Obaviještena je policija a nakon što je pronađena njena krvava bluza podignut je dron kojim je locirana. M. C. je nakon hapšenja odvedena u specijalnu psihijatrijsku bolnicu u Gornjoj Toponici u kojoj se liječila godinama, gde je pregledana od strane stručnjaka. Psihijatri su po svemu sudeći utvrdili da nije sposobna da iznosi odbranu, pa joj je određen pritvor bez saslušanja u VJT Niš.

Majka je izvlačila sa psihijatrije

Rođaci su ispričali da je Z. C. godinama izvlačila ćerku na lični potpis iz psihijatrijske bolnice i da nije željela da je trajno smjesti u tu ustanovu jer joj je bilo žao ćerke. M. C. se protivila liječenju I često odlazila od kuće. Poslednjih pet godina pronalazili su je u raznim gradovima u Srbiji pa je u pratnji policije i Hitne pomoći smještana u psihijatrijsku bolnicu “Lazu Lazarević” u Beogradu, u bolnicu u Kovinu… Po riječima rođaka, M. C. je oca prijavljivala policiji lažno, čak i za silovanje, zbog čega se on povukao u strahu ga ponovone prijavi, tako da se majka svakodnevno morala da se nosi nosi sa njom i hirovima njene bolesti.