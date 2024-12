Donijeta je konačna odluka o molbi za uslovni otpust koju je podnio Branko Berček.

Izvor: Kurir/printscreen

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održane sjednice vijeća, donijelo je rješenje kojim je odbilo kao neosnovane žalbe osuđenog Branka Berčeka, nekadašnjeg pripadnika Jedinice za specijalne operacije i njegovog advokata, na odluku kojom je odbačena njegova molba za uslovni otpust.

"Po nalaženju Apelacionog suda, Posebno odeljenje, pravilno je postupio prvostepeni sud kada je, odlučujući o molbi za puštanje na uslovni otpust osuđenog Branka Berčeka, istu odbacio, nalazeći da u konkretnom slučaju nisu ispunjeni zakonski uslovi za podnošenje molbe za uslovni otpust", navodi se u odluci Apelacionog suda.

Imajući u vidu da osuđeni Berček, kako se navodi, na dan podnošenje molbe za puštanje na uslovni otpust, koja je u sud primljena 1. novembra 2024. godine nije izdržao 2/3 kazne zatvora od 40 godina zatvora, na koju je pravnosnažno osuđen, prvostepeni sud je, i po ocjeni ovog suda pravilno našao da u konkretnom slučaju nisu ispunjeni zakonski uslovi za uslovni otpust.

Izvor: Kurir/printscreen

Nadalje, prvostepeni sud je, kako je navedeno, imao u vidu da je odredbom zakona koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnog djela, bilo propisano, da se okrivljeni može uslovno otpustiti posle izdržane polovine kazne zatvora, te je pravilno zaključio da se u konkretnom slučaju primjenjuje odredba zakona koja je važila u vrijeme izvršenja kazne, odnosno sada važećeg krivičnog zakona, kao i da je primjena blažeg zakona na učinioca krivičnog djela moguća samo do pravnosnažnog okončanja predmetnog krivičnog postupka.

"Suprotno žalbenim navodima osuđenog i njegovog branioca, a imajući u vidu da se u konkretnom slučaju radi o postupku izvršenja kazne, koja je izrečena pravosnažnom presudom, zbog čega se u odnosu na osuđenog Berčeka ne mogu primjenjivati odredbe o primjeni blažeg zakona jer se blaži zakon obavezno primjenjuje do pravnosnažnosti presude, a nakon pravnosnažnosti samo ukoliko, po vanrednom pravnom sredstvu, dođe do ukidanja pravnosnažne odluke, odnosno do ponovnog suđenja, što ovdje nije slučaj", naveo je Apelacioni sud u obrazloženju svoje odluke.

Bivši pripadnik Jedinice za specijalne operacije, Branko Berček, podsjetimo, osuđen je za ubistvo Ivana Stambolića i pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Budvi na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora.

Podsjetimo, zahtjev za uslovni otpust podnio je i Milorad Ulemek Legija, kom su maksimalne kazne od 40 godina zatvora, osim za ubistvo Stambolića izrečene i za ubistvo premijera Zorana Đinđića, zločine "zemunskog klana", kao i zločin na Ibarskoj magistrali. Prvostepenom odlukom i Legiji je odbijena molba.