Ivana Ilić odgovorila je Igoru Juriću na njegove tvrdnje da je Danka Ilić živa.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Društvene mreže

Igor Jurić, direktor Centra za nestalu i zlostavljanju djecu, izjavio je danas za "Tanjug" televiziju da "postoje propusti u istrazi nestanka i ubistva djevojčice Danke Ilić", a naveo je i da se "nada da je ona i dalje živa". Nedavno je potvrđena optužnica protiv Dejana Dragijevića (50) i Srđana Jankovića (50) za ubistvo Danke, a ubrzo se za "Republiku" oglasila i majka Danke Ilić, Ivana Ilić.

Ona je bila uznemirena nakon riječi Igora Jurića. U kratkim crtama mu je odgovorila.

"Gospodina Jurića zaista ne želim da komentarišem. Sjetite se njegovih prvih izjava gdje je osuđivao mene kao majku, pa sve na dalje...", rekla je Ivana Ilić.

Da podsjetimo, Igor Jurić je rekao da ne može da vjeruje da su Dejan Dragijević i Srđan Janković počinili ovo krivično djelo. Istakao je i da sudija, da bi nekome dodijelio doživotnu kaznu zatvora, mora da bude potpuno siguran da je ta osoba počinila to krivično djelo.

"Da biste nekome odredili takvu kaznu ogromna je odgovornost. Ja neću da tvrdim da ne vjerujem tužilaštvu, međutim, ako tu zaista nema ni jednog neposrednog svjedoka, ako nema nijedan konkretni dokaz, osim tog jednog priznanja, onda imam takođe pravo i da sumnjam, kao što sumnja veliki broj građana. Očigledno je napravljen određeni propust u samoj potrazi. Jeste počinjena greška i mi nju sada skupo plaćamo. Osim za sud, velikom broju građana biće teško dokazati da su ovi ljudi zaista opravdano optuženi. Sa jedne strane, policija i dalje traži djevojčicu, dok je sa druge strane ona proglašena mrtvom. Tako da je potpuno logično što smo mi u tim teorijama zavjere i što je potpuno teško povjerovati. Iako ja nisam teoretičar zavjere, već baratam naukom i strukom, nije me niko uverio dovoljno da bih ja bio potpuno siguran da je ta verzija koja nam je ponuđena zaista i prava.

Prvi momenti su ključni kada govorimo o nestancima djece, ali i odraslih. Od momenta gdje se dijete poslednji put nalazilo, kakva je bila komunikacija djeteta i porodice ili eventualno nekih drugih lica i tu jesmo napravili propust. Kada je napravljen jedan takav propust, a pomak vremena je jako veliki, dokazi koji su eventualno i postojali su kontaminirani i te je greške jako teško ispraviti. Bez obzira što se u ovom slučaju sistem “Pronađi me” aktivirao na vrijeme i javnost je bila brzo obaviještena, mediji su dobro reagovali, gorske službe su bile na terenu. Tada sam mislio da sve ide u dobrom pravcu. Međutim, ako nemate nikakav, pa ni osrednji konkretan dokaz, definitivno propust postoji. Ako se uzme ovoliko vremena, kada nemate tijelo, nemate DNK, nemate neposrednog svjedoka, onda propust jeste načinjen i tu moramo biti iskreni! Ipak, nadam se da će se pronaći djevojčica, ili bar njeno tijelo. Jer će onda i porodica imati mir i samo dijete može počivati u miru, ali bi to umirilo i građane nađe zemlje. Ja kao roditelj nikada ne bih prestao da tražim Tijanu, da je slučaj bio ovakav. Vjerovao bih i dan danas da je ona živa, bez obzira na to što je stradala prve kobne večeri. Isto tako i ovdje postoji ta minimalna nada. Kod roditelja Danke Ilić ne znam, ali da sam ja na njihovom mjestu ne bih imao dileme da je moje dijete živo, tako je bilo i kada je Tijana nestala.

Vjerujem da i kod porodice male Danke sigurno postoji ta neka nada ili vjerovanje da je ona živa, ali postoji i kod mene. Imali smo mnogo u svijetu slučajeva gdje se i posle nekoliko godina dijete nekim čudom pronađe. Zašto to ne bi bila baš Danka i zašto mi ne bi svjedočili nekom čudu gdje će se eto Danka pronaći. Ali opet sa druge strane treba biti potpuno realan. Ja u ovom momentu bih bio, moram to da kažem, mada to jako ružno zvuči, ali bio bih srećan da se sazna prava istina. U smislu da se pronađe tijelo djeteta i da bar znamo. Za porodicu je to najvažnije jer to sam u hiljadu puta rekao nazad da je ta neizvjesnost koja najviše ubija. Ovo bi bilo utješno olakšanje u nekom smislu", izjavio je ranije danas Igor Jurić.

Djevojčica Danka Ilić (2) nestala je 26. marta ove godine u 13:45 časova u Banjskom Polju kod Bora. Kako je utvrdila istraga, ubijena je samo sedam minuta kasnije - u 13:52 - kada je na nju naletjelo službeno vozilo JKP Vodovor Bor u kom su bili Srđan Janković i Dejan Dragijević.

Vidi opis Hitno se oglasila majka Danke Ilić! Reagovala nakon riječi Igora Jurića, evo šta mu je bijesno rekla Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 9 / 9 AD

(Republika/MONDO/Aleksandar Blagić)