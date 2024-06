Advokat Božović je govorio o suđenju roditeljima dječaka ubice.

U jeku složenog i emotivnog parničnog postupka koji je pokrenula porodica ubijene djece i čuvara škole, suočavamo se sa novim obrtom.

Nastavak suđenja, zakazan za kraj oktobra, izazvao je dodatnu pažnju zbog sudskog naloga za neuropsihijatrijsko vještačenje članova porodica žrtava. Ova odluka, koja je iznenadila mnoge, otvara brojna pitanja o daljem toku postupka i mogućim implikacijama. U emisiji "Uranak" na televiziji K1 govorio je advokat Ognjen Božović, koji je objasnio šta možemo da očekujemo u nastavku suđenja.

"Krajem prošle i početkom ove godine, saslušani su svi tužioci, porodice ubijenih, roditelji, braća, sestre, njih je ukupno bilo 27. Nakon toga je pristupljeno fazi saslušanja svjedoka odgovornih lica u školi i ljudi koji su imali neposredni kontakt sa maloljetnim počiniocem zločina. Svi su dali izjave, jedini koji se nisu pojavili su roditelji maloljetnog ubice", rekao je advokat i dodao:

"Otac je došao u sud, ali je odbio da da iskaz, što je još gora stvar koja je mogla da se dogodi za roditelje žrtava. Dali su jedno poluuvrjedljivo obrazloženje i za majku i za oca, a to je da oni ne mogu da prolaze kroz tu traumu. Imajući u vidu da su ljudi koji su izgubili svoju djecu došli na sud, otvorili svoje srce i dušu i objasnili kakve su stravične događaje preživjeli i kako je to na njih uticalo, a onda čujete da otac i majka ne mogu da prolaze kroz tu traumu, iako su porodice žrtava došle da ih vide i čuju tog dana. Majka se uopšte nije pojavila. Sud ju je zvao tri puta, nijednom se nije pojavila. Prvi put je dala obrazloženje da ona treba da bude saslušana u krivičnom postupku i da dok ne da iskaz tamo, ne želi da daje iskaz u parnici. Sud je i tu želio da izađe u susret i da u parničnom postupku zatvori taj dio suđenja za javnost, međutim, ni to im nije bilo dovoljno.

"U parničnom postupku niko stranku ne može da primora da da iskaz. Ako se ne pojavi ili uskrati davanje iskaza, sud primjenjuje pravilo o teretu dokazivanja. To znači da on cijeni, šta znači to što su uskratili iskaz ili se nisu pojavili.

Advokat objašnjava i koji parnični postupci se vode protiv porodice dječaka ubice.

"Dvije vrste postupaka se ovdje vode. Krivični postupak koji se vodi protiv roditelja za krivičnu odgovornost, koji rezultira u potencijalnim zatvorskim kaznama i imamo građanske postupke, parnične, koji se vode radi utvrđivanja građansko-pravne odgovornosti, odgovornosti za vaspitanje, podizanje maloljetnika ili druge vrste objektivne odgovornosti; kod škole je to vršenje nadzora nad učenicima, ili objektivne odgovornosti po osnovu pravičnosti, ako je u pitanju maloljetno dijete, roditelji su objektivno upućeni da odgovaraju za njegove radnje i za naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova i straha zbog smrti bliskog lica. Nematerijalna šteta je taj neopipljivi dio u našoj pravnoj teoriji koji iznjedruje neku vrstu zadovoljenja kroz dobijanje određenog novčanog iznosa, jer drugačije ne postoji.

U kom pravcu ide odbrana roditelja dječaka ubice?

"Nikako nije jasno u kom pravcu ide odbrana roditelja dječaka ubice, jer smo mi godinu dana čekali da čujemo zbog čega porodica nije odgovorna za radnje koje je preduzelo njihovo dijete. Mi to i dan-danas ne znamo. Kroz određene procesne instrumente (podnijete podneske, držanje na ročištima ili pitanja upućena svjedocima), oni žele svoju odgovornost da prebace na treća lica. Bez obzira da li je to škola ili instruktori u strjeljani, oni na svaki način pokušavaju da skinu odgovornost sa sebe. To takođe vrlo glasno govori o njima, iako ih nismo čuli", dodaje.

Advokat naglašava da je najveća odgovornost na roditeljima.

"Mi parnični postupak vodimo praktično protiv počinioca, njegovih roditelja, i protiv škole. Za nas su svi solidarno odgovorni, najveća odgovornost je na maloljetnom počiniocu. Jasno je da je on sa namjerom počinio krivično djelo, kao i da se pripremao za njega. Znamo da se on predao nakon toga, to ne radi osoba koja nije svjesna šta radi. Ne postaje se to tek tako, on je imao skoro 14 godina, kada je to uradio.

"Gdje su njegovi roditelji bili svih tih godina?", priča advokat i nastavlja: "Parnični postupak stavlja odgovornost na školu, koja je trebala da prepozna to, bez davanja bilo kakvih naznaka da su oni odgovorni. Oni žele da prikažu da oni to nisu mogli ni da pretpostave i da nije bilo nikakvih naznaka da će se tako nešto dogoditi. I ako i jeste, da je to trebalo škola da prepozna. Iz dosadašnjeg toka parničnog postupka, možemo da zaključimo da to nije tačno. Sigurno su roditelji imali jako dobar uvid u držanje i ponašanje svog djeteta i znali su da je bilo potrebno preuzeti korake vaspitnog ili nekog drugog karaktera, a da su oni to propustili da urade. Ko je odgovoran, ako otac da vatreno oružje u ruke djetetu od 12 godina, ako ne taj otac? Ko je odgovoran, ako majka pristane na takav vid ponašanja? Za mene i za svakog normalnog građanina ove zemlje, takav vid ponašanja nije prihvatljiv.

Nije normalno da djetetu od 12 godina date vatreno oružje u ruke i da ga vodite u strjeljanu da puca u mete. Sa druge strane, imate dijete koje je potpuno zapostavljeno od strane roditelja. Kasni u školi, roditelji ne znaju da kasni, kako je to uopšte moguće? Po mom mišljenju, i to je pokazatelj jednog potpuno nesavjesnog roditeljstva", dodao je.

Svjedočenje pedagoga

"Kod pedagoga je bila toliko naglašena nervoza da je sudija morala nekoliko puta da reaguje. Iskaz je u ogromnoj mjeri kontradiktoran. Sam pedagog je bio kontradiktoran svojim iskazima unutar te sudnice, ali i iskazima drugih svjedoka koji su iznijeti u postupku. Kontradiktorno je bio; vanredni inspekcijski nadzor je pokazao da pedagog nije vodio evidenciju o svom radu. Kada smo je pitali da li je vodila, rekla je da jeste. Međutim, kada smo je pitali da li je učestvovala u postupku promjene smjene, takođe je potvrdila, ali na pitanje gdje se nalazi evidencija koju je vodila, nismo dobili odgovor. To je samo jedan od primjera gdje ona tvrdi da nešto postoji, a nije tako. I izjava gdje su oni zajednički donijeli odluku da maloljetni počinilac promijeni smjenu, a mi imamo pisane dokaze da 30. avgusta je odbijen zahtjev za promjenu, a onda 31. je škola promijenila mišljenje i prihvatila zahtjev. Niko nije dao jedinstven odgovor i svi se razilaze u davanju odgovora. To je sada taj dio koji će sud cijeniti i koji ćemo mi u narednom periodu osporiti po svakoj stavci koja nije bila kako treba", kazao je.

Pedagog ne zna da su ga djeca doživljavala čudnim

"Iz iskaza tih ljudi iz škole, shvatate da je veoma nesavjestan rad s učenicima bio prisutan. U toj školi nije stvoreno bezbjedno i sigurno mjesto za učenike. Razumijete da škola nije imala čak ni akte koje su trebali da postoje, ili formirane timove. Važno je objasniti da škola nije vršila nadzor kako je trebalo, a kamoli na bliži ili savjestan način. Šta se može reći o dječaku koji je ubio desetoro i ranio šestoro, ne može se dati nikakva druga ocjena osim da je monstruozan. Taj zločin je toliko strašan, kako bilo ko može to učiniti? Mi smo iz postupka saznali da je dosta stvari ukazivalo na njegovo čudno ponašanje. Prilikom čitanja neke poezije na časovima srpskog, koja je bila potresna i emotivna, što kaže sama profesorka srpskog, da bi kamen zaplakao, on je čitao to bez ikakve emocije. Spavao je na ekskurziji. Saznali smo svašta, sve to ima neki svoj značaj za to zbog čega je uopšte došlo do 3. maja, ali to je u suštini pitanje za stručnija lica", tvrdi advokat.

Medicinska dokumentacija maloljetnog počinioca

"Medicinska dokumentacija može biti dostupna sudu i državnim organima i očekujemo da u narednom periodu dobijemo medicinski karton i dokumentaciju za počinioca zločina, kao i zapažanja koja su stručni timovi unutar klinike iznijeli. Sud je odredio vještačenje, s jedne strane jer je porodica dječaka ubice tvrdila da on nije bio uračunljiv u vrijeme izvršenja djela, te su predložili da se vještači. Međutim, mi smo utvrdili da jeste, imajući u vidu sve ono što je radio prije zločina.

Do kada će trajati suđenje?

Sud u ovom postupku postupa toliko efikasno da očekujem da ćemo do kraja godine završiti ovaj parnični postupak u prvom stepenu. Očekujem da ćemo do kraja ljeta dobiti nalaze vještaka. Nakon toga, prelazimo u fazu u kojoj advokati mogu da pišu žalbe i prigovore, nakon čega vještaci odgovaraju da li je nešto urađeno kako treba. Tada se vraćamo u sudnicu u oktobru. Nadam se da ćemo do tada raščistiti sva ta mišljenja i možda već u oktobru uspjeti da zaključimo raspravu. Tada ćemo preći na ulaganje žalbi kada sud donese presudu, nakon čega ćemo imati Apelacioni postupak koji traje nekoliko mjeseci. Nadamo se da ćemo tokom naredne godine imati u potpunosti završen postupak", zaključio je advokat Ognjen Božovič u emisiji "Uranak" na televiziji K1.