Evo šta je uradila kada je učenik nožem izbo djevojčicu nasred časa - novi detalji

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Google Maps

Iako se prema prvim informacijama u petak 18. oktobra sumnjalo da je dječak koji je nožem napao i povrijedio djevojčicu u Osnovnoj školi "Sečenji Ištvan" u Subotici sumnjalo da je nakon napada pobjegao i sakrio se u školi, roditelji koji su tog dana došli po svoju djecu izjavili su ispred škole da su "zahvalni što je sve prošlo bez većih posledica jednoj ženi-nastavnici na čijem času se sve dogodilo".

- Zaključala ga, oduzela mu je nož, spriječila ga je da dalje radi to što je možda i bila njamera jer je došao planski u školu s tim ciljem, tako je sam nagovijestio nastavnici. Nastavnici ne snose odgovornost, jer da su oni to znali sigurno bi to spriječili, kao što su ga spriječili dalje. Ali, kako je moguće da dijete uđe u školski objekat sa oružjem – rekli su očevi učenika koji su došli po svoju djecu u školu.

"Odveli su ga u policiju"

Kada je dječak osumnjičen za pokušaj ubistva ušao u učionicu nastavnica je pitala "zašto nema školsku torbu?", ispričala je učenica, svedok napada.

- Bili smo na nultom času i došao je taj drug iz našeg razreda i javio se nastavnici. Nastavnica ga je pitala zašto je ušao u školu bez torbe i on je samo rekao „Imam neke planove druge koje sam naumio da uradim“. Došao je drugarici s leđa i izbo je nožem, jedanput u ruku i četiri puta u nogu. Dvije drugarice su se uhvatile za ruku i počele su da bježe u učionicu ispod nas. Kod nastavnice srpskog su otišle i ona je vezala njenu ruku i nogu da ne krvari i otišli su u bolnicu. Tog dječaka su posle odveli u policiju, ne znamo šta se dalje desilo. Mi ostali smo tražili da idemo kući jer nismo hjteli da ostajemo u školi – ispričala je za medije uplašena djevojčica.

Tražio da ga izmjeste iz hraniteljske porodice

Podsjetimo, prema još za sada nezvaničnim podacima dječak živi u hraniteljskoj porodici i tražio je da ga izmjeste iz te porodice, da ga vrate u dom.

Posle napada na djevojčicu, kojoj su u Opštoj bolnici u Subotici, konstatovane lakše telesne povrede, policija ga je odvela. Sve se dogodilo u petak posle 13 sati, a saslušan je u večernjim satima i, prema podacima iz Višeg suda, određen mu je pritvor do 30 dana zbog sumnje da je počinio krivično djelo pokušaj ubistva.

Roditelji drugih učenika su izjavili da je bio problematičan, a kako se saznaje, u pitanju je đak koji ima odličan uspjeh u školi.