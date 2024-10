Dječak ubica danas nastavlja da svjedoči u sudskom postupku protiv roditelja

Maloljetnik koji je odlučio da svjedoči protiv roditelja ispričao je da se ne sjeća u koga je pucao u učionici, a na pitanje da li želi da vidi foto dokumentaciju, odgovorio je da ne želi jer mu "nije prijatno".

Dječak ubica koji je 3. maja prošle godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbjeđenja škole tokom saslušanja u istrazi odbio je da pogleda foto-dokumentaciju, odnosno slike ubijenih u masakru koji je priznao da je počinio.

Kako Kurir nezvanično saznaje, on je na pretnodnom saslušanju pred Višim sudom u Beogradu izjavio da u potpunosti ostaje pri iskazu koji je tada dao.

"Nije mi prijatno"

- Nisam vidio slike posle 3. maja prošle godine - rekao je, prema nezvaničnim informacija, tokom ispitivanja maloljetni ubica.

Na pitanje "da li želi da ih pogleda", dao kratak odgovor:

- Ne želim da ih vidim, nije mi prijatno.

Odgovor: Ne sjećam se toga

Na konkretno pitanje majke jednog od ubijenih učenika "zbog čega je ubio njeno dijete", rekao je da "nije volio da pomaže drugima".

- Kada ga je suočila sa činjenicama da njen sin ne samo da je bio talentovan i omiljen u društvu, već dijete koje je pomagalo svakom ko se obratio za pomoć, uključujući i vršnjaka koji ga je ubio, on je odgovorio: "Ne sjećam se toga o čemu pričate" - otkriva sagovornik Kurira detalje svjedočenja koje je bilo izuzetno potresno za roditelje ubijene djece.



Svjedočenje dječaka-ubice u postupku koji se vodi protiv njegovog oca Vladimira Kecmanovića zbog teškog djela protiv opšte sigurnosti, odnosno zbog toga što nije obezbijedio oružje koje je čuvao u stanu, a iz kog je njegov sin počinio masakr, ali i zbog toga što ga je vodio u streljanu i učio da puca, kao i majke Miljane Kecmanović, čiji je DNK nađen na čauri u učionici u kojoj je pucao u vršnjake, trebalo bi da bude nastavljeno danas. Kao i prethodno suđenje, na kom je dječak počeo svjedočenje protiv roditelja, današnje će biti održano u najvećoj sudnici Specijalnog suda u Beogradu u koju će dječak-ubica u sanitetu u pratnji policije biti prebačen s klinike u kojoj boravi od 3. maja 2023. godine.

"Pitanja bi danas trebalo da nastave da mu postavljaju roditelji žrtava. On je na početku prethodnog suđenja odlučio da svjedoči protiv roditelja, iako po zakonu kao najbliži srodnik nije bio u obavezi. Tokom svjedočenja za sudskom govornicom pravio je duge pauze prije nego što je davao odgovore, koji su najčešće bili kratki, ali konkretni. Svjedočeći o majci, rekao je da je ona stalno tražila da bude u svemu najbolji, da se ljutila i vikala kada to nije bio i da je i zbog toga bio ljut na nju. Veoma je važno i to što je rekao da je njeno ponašanje uticalo da učini zlo, ali i to da je kroz odgovore na pitanja naveo da se 3. maj ne bi dogodio da nije imao očeve pištolje", navodi sagovornik Kurira.

Prije zločina, prema sopstvenom priznanju, išao je sa ocem u streljanu i popustio je u školi "jer je bio zaljubljen i nije puno mislio o obavezama".