Isplivali su novi detalji optužnice u slučaju ubistva Danke Ilić.

Više javno tužilaštvo u Zaječaru podiglo je optužnicu protiv Dejana Dragijevića (50) i Srđana Jankovića (50) za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić iz Bora, iako tijelo djevojčice, koja je poslednji put viđena živa 26. marta u selu Banjsko polje, nije nađeno.

Tokom istrage bezuspješno je pretraženo više od 30 lokacija, a u Višem tužilaštvu vjeruju da je ključnu ulogu u "nestanku" tijela odigrao Radoslav Dragijević (70), otac optuženog Dejana, budući da je, kako tužilaštvo smatra, čak dvaput premjestio posmrtne ostatke nestale djevojčice!

"Dejan Dragijević je posle privođenja u policiji ispričao da su on i Janković službenim kolima udarili djevojčicu u Banjskom polju 26. marta, a pošto je Danka davala znake života, Dejan je djevojčicu zadavio. Posle toga su bacili tijelo na divlju deponiju na Starobanjskom putu, da bi dva dana kasnije, kako je ispričao u policiji, Dejan uzeo tijelo i dovezao ga u dvorište porodične kuće u selu Zlot! Tamo je saopštio ocu Radoslavu i bratu Daliboru da je ubio Danku i da su njeno tijelo bacili na deponiju, a Dejan i Dalibor su posle toga prevezli tijelo djevojčice u napuštenu kuću na Novom zlotskom putu", saznaje Kurir iz izvora u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru.

Tužilaštvo vjeruje da zna šta se posle toga dešavalo.

"Ubrzo nakon što su braća Dragijević prebacila Dankino tijelo u napuštenu kuću na Novom zlotskom putu, Dejan je uhapšen 4. aprila zajedno sa Srđanom Jankovićem. Tužilaštvo vjeruje da se otac Radoslav u tom momentu uplašio da bi njegov sin mogao da ispriča istražiteljima gdje je tijelo, pa je zbog toga Radoslav po drugi put premjestio Dankino tijelo na lokaciju koja je i dalje nepoznata. On je otišao do napuštene kuće na Novom zlotskom putu, odakle je uzeo Dankino tijelo i sakrio ga na zasad nepoznatom mjestu kako ga policija ne bi našla! U tužilaštvu pretpostavljaju da je osumnjičeni smatrao da će na taj način da zaštiti sina i da optužnica protiv Dejana neće biti podignuta ukoliko policija ne nađe tijelo", kaže izvor Kurira.

Radoslav i Dalibor Dragijević uhapšeni su 6. aprila i istog dana Dalibor je policajce, kako je i Kurir svojevremeno pisao, vodio na više od 20 lokacija na kojima bi moglo da se nalazi tijelo. Međutim, Danka nije nađena, a Dalibor je, podsjeća sagovornik Kurira, u noći između 6. i 7. aprila preminuo u prostorijama PU Bor. Radoslav Dragijević je bio u pritvoru do 29. maja, nakon čega je pušten da se brani sa slobode.

"Radoslav sve vrijeme uporno ponavlja da ni on, ni njegov sin Dejan ni na koji način nisu povezani sa nestankom i ubistvom Danke Ilić. On je više puta ponovio da je Danka živa, da je prodata i da je viđena u Diseldforu, da mu je sve to javila jedna osoba i da navodno postoje i Dankine fotografije", podsjeća izvor.

Radoslav je i za medije više puta ponovio da nije kriv.

"Meni ne mogu ništa, samo sina da mi ne diraju, jer sam jednog izgubio. Moj Dejan nije kriv. Nije moguće da oni to tako urade, da tako ubiju dijete. Ne možete rupu iskopati za tri minuta. Ja ću da podnesem tužbu za sina, ja ne mogu da ga vratim, ali hoću da naplatim. Meni je sve objasnila jedna osoba koja poznaje porodicu, ta osoba je vidjela moju muku i sama mi se javila. Htjela je da mi pomogne i tvrdi da je mala prodata, da je u Njemačkoj u Diseldorfu. Meni je žao zbog sudbine djevojčice, ali ne postoji mogućnost da se ona vrati", rekao Radoslav za medije.

Advokat Jovanović: Moj klijent ne može da odgovara

Advokat Milinko Jovanović, Radoslava Dragijevića, kaže da optužnicu još nije primio, ali i da njegovog klijenta ne mogu da gone po osnovu neprijavljavanja zločina, kao ni za pomoć počiniocu posle počinjenog djela, za šta je Radoslav Dragijević optužen! "Radoslav neće biti u pritvoru. Obaviješten sam da je optužnica podignuta, ali je nisam primio. O njoj sam obavijestio svog klijenta. On po zakonu za ta krivična djela, za koja je optužen, ne može da odgovara jer je srodnik! Otac je Dejana Dragijevića, koji je optužen za teško ubistvo, pa ne može da odgovara", navodi advokat Jovanović.