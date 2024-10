Majka djevojčice ubijene u Ribnikaru govorila je o smanjenju granice krivične odgovornosti.

Doživotna robija za silovanje, obljubu, ubistvo. Duplo veće kazne za nasilje u porodici, zatvor za napad na nastavnike, ljekare, ali i strože sankcije za oružje i teške saobraćajne nesreće... Ovo je dio Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika koje su ušle u javnu raspravu i koje bi, ukoliko se usvoje, uskoro mogle da počnu sa primjenom.

Krivični zakonik Srbije trebalo bi da u narednom periodu doživi velike promjene, a kako je najavljeno, Javna rasprava o nacrtu njegovih izmena biće održana od 1. oktobra do 1. novembra 2024. godine.

Majka tragično preminule učenice petog razreda, Ninela Radičević rekla je u razgovoru za "Blic" TV da će poslati molbu Ministarstvu pravde da se tema o snižavanju granice krivične odgovornosti uključi u raspravu.

"Hvala što se uopšte bavite ovom temom. Snižavanje granice krivične odgovornosti za sada nije uvršteno kao tema u javnu raspravu, ali ja ću svakako poslati molbu, obzirom da je rasprava javna. Da li će ishod biti pozitivan ili ne, to već ne znam, ali bitno je da se raspravlja o tome."

"Argumenti protiv su neutemeljeni"

Naglašavajući i da postoji veliki otpor stručne zajednice kada je riječ o spuštanju starosne granice.

"Smatram da su argumenti koji se iznose kao protiv apsolutno neutemeljeni. Pozivanje na međunarodne standarde ne stoji jer nije tačno da međunarodni standardi postoje, postoji preporuka, ali ona nije pravno obavezujuća za zemlje i primjer tome jeste da je donja granica u Engleskoj 10 godina, u Belgiji 12, u Francuskoj 13, tako da ne postoji univerzalna granica. Švajcarska 10 i Amerika je jedina zemlja u svijetu koja nema donju starosnu granicu, već je svaki slučaj ovakvih teških krivičnih djela maloljetnika procjenjuje od slučaja do slučaja, doduše Amerika ima i drugačiji pravni sistem od nas", rekla je Ninela Radičević, majka učenice petog razreda koja je ubijena u "Ribnikaru" dok je bila na dežurstvu.

"Počinilac zločina u "Ribnikaru" dobro znao da neće odgovarati"

Na pitanje da li očekuje da će snižavanje starosne granice biti uključeno u javnu raspravu, Radičević je izrazila nadu.

"Pa ja se nadam da će se naći. Ja nisam vidjela nikakve iskorake u tom pravnom sistemu vezano za mijenjanje konkretno starosne granice. Ja znam da će neke teme biti pokrenute na toj javnoj raspravi, a vezane su za 3. maj, ali ono što ja smatram da je najvažnije jeste ta krivična odgovornost. Donja krivična odgovornost je za sada kod nas 14 godina. To je zakon koji je usvojen 1959. godine i od tada nije mijenjan. Pa vi sad možete da zamislite koja je razlika bila uopšte u zrelosti djece 59. godine prošlog vijeka i sada. Mislim da je to važno. Konkretno u našem slučaju mi znamo da se sam počinilac i te kako angažovao i čitao krivični zakon i on je vrlo dobro znao da je izvan krivične odgovornosti i da neće odgovarati za krivično djelo", rekla je Ninela Radičević.

Smatra i da za najteža krivična djela ne treba da postoji donja granica.

"Smatram da mora da se svaki slučaj posebno uzme u obzir i da se procijeni mentalna zrelost djeteta u tom trenutku i da to bude od slučaja do slučaja. A ono što je važno za krivično neodgovornu djecu apsolutno je važno da roditelji budu odgovorni za postupke i da krivično odgovaraju za postupke svoje djece", rekla je Ninela Radičević za "Blic" TV.