Dječak ubica iz OŠ "Vladislav Ribnikar" prvi put izlazi iz psihijatrijske ustanove, a roditelji ubijene djece postaviće mu 250 pitanja.

Dječak ubica koji je 3. maja prošle godine u masakru u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devet učenika i čuvara škole danas će se prvi put naći oči u oči sa porodicama svojih žrtava, ali i svojim roditeljima sa kojim mu je od podizanja optužnice bilo zabranjeno da komunicira.

Prema poslednjim informacijama iz sudnice, donijeta je odluka da dječak ubica ne svjedoči iz posebne prostorije nego da stane za govornicu ispred vijeća, roditelja ubijene djerce i njegovih roditelja. Sudnica je podijejeljena na tri dijela i prostor za govornicom je podeljen neprobojnim staklom od prostora gde će sedeti njegovi roditelji. Roditelji ubijene dece će sedeti u blizini.

Uzeo stolicu, popeo se, prekrio majicom kameru, uzeo oružje a potom, 1. maja, dva dana uoči zločina učinio isto i oružje prebacio u svoju sobu. Trećeg maja je fotografisao oružje, spakovao ga u ranac i krenuo u školu. Po onome što je rekao, znao je šta će da uradi, svjesno je zakasnio na čas.

Znao je da će da krene iz svog razreda, ali su mu mete bili svi učenici sedmog razreda. Otkrio je i da se dvoumio u nekom momentu kada je stigao u školu, da je razmišljao da pozove mamu, ali to ipak nije učinio. Opisao je i kako je pucao, potom iskočio kroz prozor i pozvao policiju. Rekao je da je pozvao policiju jer se plašio da bi njega mogao neko da ubije zbog onoga što je učinio.

Ljubiša Božić, specijalista sudske medicine i sudski vještak kaže da bi bila prava katastrofa da se takva osoba nađe izvan štićenog prostora.

"Po zakonu krivično nedogovra osoba je koja je ispod tih godina. Mislim da je bio svjestan toga i da je to nešto što je u čitavoj situaciji, tim osobama daje odrešene ruke. Kada je već krenuo, nema posledica, posle neće biti sankcija. Vjerujem da je smatrao da će biti na slobodi, da je mislio da će da ga puste. Tek bi to bila prava katastrofa, da se takav osoba nađe izvan štićenog prostora. Pitam se u sebi sada da li zaista pričamo o dečaku koji je imao 13 godina i ubio 10 njih tako hladnokrvno koji kao profesionalni ubica", kaže Božić.

Taktički potez dječaka ubice

"On je imao kvalitetno oružje, koje ne vuče, ne cima previše i omogućava visoku preciznost. Kakvo god oružje da ima, bez vježbanja to nije moguće. Vjerovatno je vježba bila 100 i više puta od onog što je ispalio. To oružje koje je imao jasno ukazuje na uvježbanost i preciznost, i talenat ako možemo tako da kažemo, bolje da je to iskoristio u sportskom smislu. I naravno glava, bez hladnokrvnosti i postupanja po koracima koje je unapred sebi dao, on ne puca nasumice nego pogađa i pogađa. U jednom trenutku je shvatio da postoji opasnost po njegov život i smišljeno je pozvao policiju. To je bio njegov strah od okoline i potencijalno se osetio ugroženim i predao se", rekao je Božić.