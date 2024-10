Evo koja pitanja se mogu očekivati

Izvor: društvene mreže

Dječak ubica koji je 3. maja prošle godine u masakru u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devet učenika i čuvara škole danas će se prvi put naći oči u oči sa porodicama svojih žrtava, ali i svojim roditeljima sa kojim mu je od podizanja optužnice bilo zabranjeno da komunicira.

Da li će dječak ubica iz OŠ "Vladislav Ribnikar" stati pred sudsku govornicu ili će pak biti iza crnog stakla zavisi od odluke sudije koji sudi roditeljima dečaka ubice i koja može da se donese tek na početku suđenja. Suđenje u tom postupku za to ročište je izmješteno iz Palate pravde u zgradu Specijalnog suda iz bezbednosnih ali i tehničkih razloga.

Na početku emisije novinarka Kurira ekskluzivno je otkrila svoja saznanja:

Prema poslednjim informacijama koje imam, donijeta je odluka da dječak ubica ne svjedoči iz posebne prostorije nego da stane za govornicu ispred vijeća, roditelja ubijene djece i njegovih roditelja. Sudnica je podijeljena na tri dijela i prostor za govornicom je podeljen neprobojnim staklom od prostora gdje će sjedjeti njegovi roditelji. Roditelji ubijene djece će sjedeti u blizini. Glavni tužilac Višeg javnog tužilasštva u Beogradu Nenad Stefanović je već u sudnici i lično će postavljati pitanja, što je neuobičajeno. Roditelje djece ubijene u Ribnikaru pripremili su više od 250 pitanja koja planiraju da postave dječaku ubici, ukoliko pristane da svjedoči. Roditelji su, prema nezvaničnim informacijama, maloljetnog ubicu ispitivali i kada je saslušavan u istrazi protiv oca - otkrila je Jelena Spasić.

Moram da napomenem da je dječak ubica već jednom rekao da želi da svjedoči protiv svojih roditelja i rekao je šta se dogodilo, zbog čega je to učinio. On je praktično rekao da je ideju dobio nekoliko nedelja pre zločina i tako što je gledao dokumentarni film o sličnom događaju u Americi i da je tada odlučio da posegne za oružjem. Uzeo stolicu, popio se, prekrio majicom kameru, uzeo oružje a potom, 1. maja, dva dana uoči zločina učinio isto i oružje prebacio u svoju sobu. Trećeg maja je fotografisao oružje, spakovao ga u ranac i krenuo u školu. Po onome što je rekao, znao je šta će da uradi, svjesno je zakasnio na čas. Znao je da će da krene iz svog razreda, ali su mu mete bili svi učenici sedmog razreda. Otkrio je i da se dvoumio u nekom momentu kada je stigao u školu, da je razmišljao da pozove mamu, ali to ipak nije učinio. Opisao je i kako je pucao, potom iskočio kroz prozor i pozvao policiju. Rekao je da je pozvao policiju jer se plašio da bi njega mogao neko da ubije zbog onoga što je učinio. Meni to znači da je bio svjestan.