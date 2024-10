Dječak ubica danas svjedoči u Specijalnom sudu u Beogradu i prvi put napušta Psihijatrijsku kliniku u kojoj je smješten nakon masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Kola Hitne pomoći u pratnji policije upravo su ušla u zgradu Specijalnog suda, a u njima je najvjerovatnije dječak ubica iz Ribnikara koji će danas ući u sudnicu u svojstvu svjedoka, u nastavku suđenje njegovim roditeljima - Vladimiru i Miljani Kecmanović.

On treba da svjedoči na današnjem ročištu.

Pogledajte 00:07 Dolazak dečaka ubice u zgradu Specijalnog suda

Dječak ubica koji je 3. maja prošle godine u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" pucao na vršnjake i čuvara škole, danas će biti ispitan u Specijalnom sudu u Beogradu. On prvi put napušta Psihijatrijsku kliniku, a do samog suda biće prevezen kolima Hitne pomoći. U sudnici će biti u kabini koja ima zatamljena stakla, i moći će da vidi sve oko sebe, dok njega neće moći niko da vidi.

Psiholog Nemanja Todorović je s pravnog aspekta uveo javnost u priču oko svjedočenja dečaka koji je počinio nezapamćen masakr.

"Prvo će mu se postaviti pitanje da li hoće da svjedoči, to uvodno pitanje je uobičajena stvar, niko nema obavezu da svjedoči, kao i protiv srodnika, članova porodice i svako može da odbije da da iskaz. To je nešto što sud mora da pita, to bi pitali svakoga jer je član porodice onima kojima se sudi. Moja predviđanja su da će reći da neće da svjedoči. Ukoliko bude svjedočio, od njega se očekuje da ispriča odakle mu oružje jer se o tome radi postupak, dakle o samom pištolju, o čuvanju istog, vježbama za pucanje, a ne samom ubistvu. Linija ispitivanja će se ovog puta baviti odakle mu oružje, kako je došao do njega, da li je bilo obezbijeđeno. Pitanja prvo postavlja sud, zatim tužilac, odbrana i oštećeni. Dakle, i roditelji imaju to pravo, ali to se uglavnom radi preko punomoćnika, koji je vjerovatno već pripremio pitanja. Doduše, sve to može da traje 30 sekundi, ako kaže da ne želi da svjedoči.