Pedagog ispričao kako će izgledati svjedočenje dječaka iz Ribnikara.

Dječak iz OŠ "Vladislav Ribnikara", koji je ubio devet učenika i čuvara ove škole, biće doveden u utorak 8. oktobra pred specijalni sud kako bi svjedočio u postupku protiv svojih roditelja, kao i protiv instruktora u streljani u kojoj je vježbao pucanje.

To će biti prvi put da dječak izađe iz psihijatrijske klinike posle zločina 3. maja 2023. godine. Dječak će u pratnji psihijatra, kolima Hitne pomoći biti dovezen u sud. U sudnici će biti smješten u staklenu, zatvorenu kućicu za zaštićene svjedoke. Dječak će tako moći da vidi sve, a njega niko.

Sudija, optuženi, advokati, porodice žrtava, saslušaće ga preko zvučnika i gledati preko monitora, a psihijatar će posmatrati dječaka dok svjedoči i moći će eventualno da interveniše i traži pauzu. Psihijatar će takođe reći da li dječak ima medicinske smetnje zbog kojih ne može da svjedoči.

Biljana Ćulafić, pedagog i psihoterapeut, kaže da nije iznenađenja pristupom kada je u pitanju svjedočenje dječaka.

"Ovo je regularno postupanje kada je u pitanju maloljetno lice. Ide se na to da on treba da bude na neki način zaštićen. Ovim se ne štite roditelji žrtava, ovim se štiti i to dijete s obzirom na njegove godine. Tako da nisam iznenađena", rekla je Ćulafić.

Na pitanje da li misli da je fer da roditelji ubijene djece ne vide dječaka prvi put nakon zločina, kaže da je to pitanje za njih.

"Možda bi im nekako bilo, da kažem, lakše da vide i to lice. Obično, oni koji su počinili ovakva ubistva, ne pokazuju nimalo empatije i ne bi oni tu mogli da očekuju, bog zna šta, ja vjerujem da će lice dječaka biti prilično hladno i smireno", kazala je.

Ćulafić kaže da vjeruje da će psihijatar koji će biti u pratnji dječaka biti zadužen da prati da li je to previše stresa za dječaka.

"Prosto će da prati njegovo mentalno stanje. Da li on tu može jasno da odgovara ili ne. Može da se desi da dobije nekakav napad panike, jer sada on više nije onaj dječak koji je popularan, već je to dječak koji sada mora da se susretne sa tim šta je radio. Makar i putem odgovaranja toga kako su njegovi roditelji postupali i kako je taj njegov nastavnik streljaštva, kako bi ga već nazvali, trenirao streljaštvo, radio", kaže Ćulafić.

Na pitanje da li bi joj bio izazov da ona lično bude u pratnji dječaka, gošća kaže:

"Profesionalni izazov bi mi bio veliki, zato što vjerujem da on neće prezati ni od kakve manipulacije da sprovede nešto u djelo, može čak da dođe i do pokušaja bjekstva."