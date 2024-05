Toma Fila je govorio o dječaku ubici iz "Ribnikara" i krivičnoj (ne)odgovornosti.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Espreso/Tamara Trajković

Advokat Toma Fila je gostovao u podkastu na Hype TV-u i tom prilikom je govorio o mnogim temama. Pričao je o periodu kada je bio branilac Jovanke Broz, govorio je o Slobi Miloševiću, Žarku Laučeviću, kao i o masovnom ubistvu u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

Mnogi ne znaju da je upravo supruga Tome File bila profesor, pa direktor u školi "Vladislav Ribnikar". "Bila je profesor, pa onda direktorka, ali je dobila infarkt, pa je prešla u Ministarstvo. Ali da, cio život je bila u 'Ribnikaru'. Ja sam nju upoznao dok je išla u osnovnu školu i stalno sam govorio da sam je upoznao dok je išla u školu i da još uvijek ide", počeo je Toma Fila.

Fila je zatim odgovorio na pitanje šta misli o dječaku ubici i krivičnoj (ne)odgovornosti. "Zakon je predvidio kod nas do 14 godina da se ne odgovara, od 14 do 16 pojačan roditeljski nadzor i staratelja, od 16 do 18 do 10 godina maloljetničkog zatvora, od 18 do 21. godine može da se dobije maksimum 20 godina. Tek sa punom 21 godinom (22) možete da rizikujete da dobijete doživotnu robiju. U našem pravosuđu nema presjedana. U Americi ima - kod nas ne. U Americi se sad krivično gone roditelji, a to ne može da se primijeni kod nas, jer uzročna veza ne postoji između ponašanja roditelja maloljetnika i njegove reakcije. To ne može da se dokaže, čak se ni optužnicom ne stavlja na teret. Roditelji su ovdje optuženi da je otac održao oružje nepropisno, a majka da je ostavila DNK na jednoj od čaura", rekao je Fila.

Fila je otkrio da je bio zainteresovan za slučaj i da je odmah razgovarao sa stručnim licima povodom toga. "Ja sam odmah razgovarao sa psihologom i sa psihijatrom povodom ovog slučaja, mnogo me zanimalo. I ja ne znam da li sam nešto strašnije u životu čuo i vidio. Oni će ga držati dok bude postojala mogućnost da može da ugrozi sebe ili nekog drugog. Ako se tako ispostavi, on će u toj ustanovi ostati doživotno. Ali ako bi se izliječio iz toga, ići će kući", rekao je Fila, a na pitanje kako da se izleči, odgovorio je: "Nemam pojma kako".

Advokat je nastavio da priča o slučaju Ribnikar i o ponašanju dječaka ubice: "Prve tri žrtve su bile da bi došao do učionice. A onda je pucao u drugu djecu. Jedino je pitanje da li su roditelji mogli da primijete da se kod njega nešto dešava. Ja mislim da su roditelji to morali da primijete, ali to ja mislim. To da on ne trpi konkurenciju, da je neko bolji od njega. Osnova problema je da roditelji nemaju vremena da se posvete djeci. Gledam kolica guraju da djetetu daju da gleda crtani film da riješe pitanje djeteta, a ne vide šta će od njega biti. Mi smo se možda tukli na ulici, ali smo se i družili. Roditelji su imali vremena za nas. Otac moj jeste pravio karijeru, ali majka je stalno razgovarala sa mnom. Da vidi koji problem imam", rekao je Fila.

Prokomentarisao je i šta on misli kakav će biti ishod suđenja koja traju. "Ja mislim da će majka biti oslobođena, to je sigurno. A otac - pitanje je. On je optužen za čuvanje pištolja. A dječak će biti zadržan kod psihijatra, i sve zavisi od psihijatrijske procjene", rekao je Fila.