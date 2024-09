Belivuk je slao poruke Zviceru prije ubistava škaljaraca na Krfu.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić/Adria Media Group/MUP Srbije

U optužnici za četiri ubistva škaljaraca u Grčkoj 2020. citirana je i poruka optuženog Belivuka u kojoj kaže da ne može više i da je možda doživio nervni slom.

Veljko Belivuk, koji je označen kao jedan od organizatora kriminalne grupe koja je optužena za ubistva vođa "škaljarskog klana" u Atini i na ostrvu Krf 2020. u poslednjem trenutku je odustao od direktnog učešća u likvidaciji Alana Kožara i Damira Hadžića. Kako se navodi u optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, pet dana pred zločin koji se dogodio 23. jula 2020. na Krfu poslao je poruku vođi "kavačkog klana" Radoju Zviceru u kojoj kaže da "ne može više".

Poruku koju je dobio od Belivuka, kako tvrdi tužilaštvo iz presretnute Skaj komunikacije, Radoje Zvicer je proslijedio na čet grupu koju je imao sa nekoliko pripadnika klana:

Belivuk: Brate, šalji molim te zamjenu, ja ne mogu više. Ili me ubijte ili ću se ubiti, u pet minuta je i Bucko rekao da je ovo previše za njega, došao je gazda kuće i rekao da nas traže ovi za motor preko njega, jer znaju da smo ovdje, a taj motor je išao za sve do sada. Žena mi šalje papire za razvod. Ja ne mogu više, nemoj molim te da mi pišeš ništa. Ako treba da se kaznim reci gdje, sam ću doći, ja ne mogu više, pukao sam. Znaš da dajem 101 posto sebe za sve vas i mene automatski, ali ne mogu više, kunem ti se. Ako može taj Hel i Bucko da ih samo vratim na drugu stranu, a meni reci gdje da idem da se riješim, ići ću, ali ja moram odavde. Da li je nervni slom ili šta je, ne znam. Recite da sam sve najgore, ne zamjeram.

Prema navodima optužnice, Belivuk je u vrijeme potrage za Kožarom i Hadžićem sa suprugom Bojanom Belivuk i njihovom djecom boravio na moru u Grčkoj. Kako se navodi, na njegov poziv je došao sa djevojkom i Nikola Spasojević, koji je u međuvremenu postao svjedok saradnik i odučio da progovori o svim zločinima i koga u poruci najvjerovatnije Belivuk pominje kao "Bucka". Istovremeno, kako se navodi, u pripremana je učestvovao i Nebojša Janković zvani Hel.

Iz presretnute Skaj komunikacije koja je jedan od ključnih dokaza u optužnici, proizilazi da su posle odustanka Belivuka od učešća u likvidaciji odustali i Janković i Spasojević.

Zvicer: Neće Hel ako on (Belivuk) ne radi, on se prepao ili ne šta ne znam. I ove odma sj*bao.

Zvicer: Još kažem Sopranu (Veljko Belivuk), nemoj da ide ako će da nagrdi ljude.

Radoje Živković: Šta je bilo

Zvicer: Šalje mi prepisku od žene.

Živković: Smeće jedno posrano, eto šta je. Go*na jedna je...a. Da mi je Soprano rekao prije mog polaska da ne može da radi sa mnom, ja ne bih ni krenuo.

Zvicer: Ovo je haos šta je napravio. Sramota, sram ga bilo

Inače, u međusobnoj prepisci učesnici u likvidaciji među sobom komentarišu i da je Spasojević najslabija karika, da se uplašio i da se stalno krsti i moli Bogu.

Nikola Spasojević, koji je status svjedoka saradnika dobio u drugom postupku koji se vodi protiv Veljka Belivuka za sedam ubistava u Beogradu, saslušan je i kao svjedok u postupku za likvidacije u Grčkoj. U svom iskazu je naveo da je Belivuk tragao za "škaljarcima" u Grčkoj tako što je dobijao slike koje je od Kožara primao optuženi Ratko Živković zvani Zemo, koji je uspio da se infiltrira među "škaljarce" i da je uspio da ih pronađe u vili na Krfu.

"Ponio sam foto aparat sa velikim objektivom. Veljko i ja smo otišli na Krf, tamo nas je čekao Janković. Sjedio sam s Veljkom i on je na aparatu pokazivao kapiju i to brdo odakle ih osmatraju, gdje je ta kuća u kojoj su bili. Komentarisali su da se vide i ležake. Po par sati su sjedjeli i posmatrali ih i pokušavali da slikaju Kožara. Veljko mi je rekao da je dobra rezolucija i da može na kilometar slika. Slikan je Kožar u daljini kako ulazi", ispričao je Spasojević u istrazi, objasnio da su on i Belivuk kupili velike slamene šešire da bi se maskirali dok prate "škaljarce", a potom dodao:

"Veljku se nije išlo u te egzekucije zato što je smatrao da je ofiran, da je više puta išao tamo i da ne bi trebalo da ide na izvršenje toga i rekao mi je da je on to pričao sa Jankovićem i da Janković nije htio da krene ako Veljko ne bude išao. Veljko mi je rekao i da smatra da sam ja najslabija karika", ispričao je Spasojević, koji je trebao da izvršioce prevozi gliserom posle egzekucije, ali su odustali.