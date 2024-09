Otac ubijene djevojčice Danke Ilić oglasio se 10 dana pred rok da Više javno tužilaštvo u Zaječaru podigne optužnicu.

Izvor: Facebook/PrintScreen

Otac ubijene djevojčice Danke Ilić (2), Miloš Ilić, oglasio se 10 dana pred rok da Više javno tužilaštvo u Zaječaru prikupi dokaze da osumnjičene Dejana Dragijevića (50) i Srđana Jankovića (50) ne pusti na slobodu. Miloš se kratko oglasio i rekao da očekuje podizanje optužnice.

"Nadam se da će sve biti kako treba, da će optužnica biti podignuta. Očekujem da pravda bude zadovoljena", izjavio je Miloš Ilić.

Da podsjetimo, djevojčica Danka Ilić nestala je 26. marta u Banjskom Polju kada se odvojila od majke kod vikendice. Kako je utvrdila istraga, ona je nestala u 13:45, a u 13:52 ju je udarilo službeno vozilo JKP Vodovod Bor u kojem su bili Srđan Janković (50) i Dejan Dragijević (50).

Oni su osumnjičeni da su udarili djevojčicu i da su je nakon toga stavili u gepek vozila, odvezli do deponije i bacili tijelo. Vještačenjem vozila utvrđeno je da DNK djevojčice nije pronađen unutra, a osumnjičeni su u policiji priznali izvršenje krivičnog djela, da bi kasnije u Tužilaštvu to negirali. Tijelo djevojčice do danas nije pronađeno.