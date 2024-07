U sudnici je Duško Šarić vijeću objasnio o čemu se tačno radi.

Izvor: YouTube/screenshot

Sudsko vijeće Zorana Šešića, u Specijalnom sudu u Beogradu, odlučilo je da, na predlog odbrane, optuženom Dušku Šariću ukine mjeru kućnog pritvora u kom je bio od aprila 2024. godine, ali mu je odredilo blažu mjeru zabranu napuštanja boravišta.

Advokat Dalibor Katančević, branilac Duška Šarića, tražio je da se njegovom klijentu ukine mjera zabrane napuštanja stana imajući u vidu, kako je rekao, vrijeme koje je proveo pod aktuelnom mjerom, fazu u kojoj se ovaj postupak nalazi, činjenicu da je neosuđivan, ali i njegovo zdravstveno stanje, koje je već neko vrijeme narušeno.

„Duško Šarić već neko vrijeme ima probleme sa srcem. Nekoliko puta mu je pozlilo, dolazila je hitna pomoć. Ljekari specijaliste iz beogradskih klinika kazali su da on treba do septembra da uradi operaciju i to u inostranstvu, radi se o srčanom zalisku, ali detalje će vam reći Duško“, kazao je Katančević, kako prenosi N1.

U sudnici je Duško Šarić vijeću objasnio o čemu se tačno radi.

„Treba da obavim intervenciju srčanog zaliska. To se radi u Njemačkoj. Operacija nije još zakazana, prvo treba da odem na pregled, pa će se zakazati“, naveo je on.

Osim za Duška Šarića, sudsko vijeće je donijelo odluku da se i optuženim Danilu Stojanoviću i Milutinu Radovanoviću ukida mjera zabrane napuštanja teritorije Srbije, na zahtjev njihovog branioca Veljka Delibašića, koji je obrazložio svoj predlog time da su se obojica sve vrijeme uredno odazivali na pozive suda, dolazili na svako ročište i da za njih postoji položeno jemstvo.

I tokom današnjeg ročišta na suđenju grupi Darka Šarića za planiranje ubistva i diskreditaciju svjedoka saradnika u postupku za šverc kokaina u kom je Šarić pravosnažno osuđen na 14 godina zatvora, izvodile su se „skaj“ poruke.

Poruke koje su danas izvedene na suđenju odnose se na, kako se navodi u optužnici, planiranje i sprovedenu insceniranu eksploziju automobila biznismena iz Valjeva Gorana Nikolaševića, u avgustu 2020.

Naime, tužilaštvo tvrdi da je Nikolašević za pokušaj likvidacije, prema prethodnom dogovoru sa Šarićevim saradnicima, lažno optužio svog nekadašnjeg saradnika Nebojšu Joksovića. Cilj je bio da se Joksović diskredituje kako bi izgubio status svjedoka saradnika, koji je imao u postupku protiv Šarića za šverc skoro šest tona kokaina.

„Skaj“ poruke pročitane u sudnici, a koje su navodno razmjenjivali pojedini optuženi, pokazuju da su ti optuženi u kući djeda jednog od njih sklapali eksplozivnu napravu, zatim nakon prvog neuspjelog detoniranja eksplozivne dogovarali pronalaženje nove naprave, a sve po prethodnom planu Šarićeve grupe, prenosi N1.

Marko Janković, jedan od advokata Darka Šarića, osporavao je poruke koje su izvedene na ročištima, ali i one koje nisu, a nalaze se u spisima ovog predmeta. Navodio je advokat Janković da one ne dokazuju da je poruke pisao i slao njegov klijent Darko Šarić, niti da su upućene njemu.

„Sudija ima više poruka, koje su izvedene, ali i one koje se nalaze u spisima predmeta. Mi ih kao odbrana nećemo predlagati da se izvedu kao dokazni predlog, jer to nikada neće biti dokazi, ali ja moram neke od njih da navedem. Evo na primjer ove poruke:

‘Posle 7 idemo u Azuro na večeru, ovom maloj rođendan’

‘Draga, sad su mi rekli za muža’

‘Pratili su te do Budve’

‘Javljaj kuda da vozim’

Sudija, Darko Šarić niti je ‘draga’ niti ima muža, takođe Darka Šarića mogu samo da prate od suda do kantine, ovo nikako ne može biti Darko Šarić, a stavlja mu se na teret da je on koristio dok je boravio u pritvoru 'skaj' nalog sa kog su slate i ove poruke“, naveo je Janković.

Takvom stavu svog kolege pridružio se i advokat Dalibor Katančević, koji je kazao da ovo nije nikakav "kapric" odbrane, već da samo ukazuju da se u spisima predmeta nalazi nešto iz čega sudsko vijeće može zaključiti da nije riječ o Darku Šariću.

Suđenje se nastavlja 18. septembra.