Igoru Despotoviću sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana.

Izvor: Kurir/ Marko Karović/ MUP RS/ Privatna arhiva

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu - Posebno odeljenje za organizovani kriminal je u ponedeljak donio rešenje kojim je prema okrivljenom Igoru Despotoviću odredio pritvor, koji mu po tom rešenju može trajati najduže 30 dana.

Pritvor je prema okrivljenom Igoru Despotoviću određen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 211 stav 1 tačka 2, 3 i 4 Zakonika o krivičnom postupku i to: jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na sviedoke, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično dielo, kao i s obzirom na to da je osnovano sumnjiv da je izvršio krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog diela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Okrivljenom Despotoviću na teret se stavlja izvršenje krivičnog djela Terorističko udruživanje iz člana 393a stav 1 u vezi člana 391 stav 1 tačke 1, 3 i 6 KZ, člana 391a i člana 391b Krivičnog zakonika.

Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom vijeću Višeg suda u Beogradu - Posebno odeljenje za organizovani kriminal, u roku od tri dana od prijema rešenja.