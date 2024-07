Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić otkrio je da je crnogorska policija obavila razgovor sa ženom Miloša Žujovića, koji je izvršio teroristički akt pucavši iz samostrela na čuvara izraelske ambasade u Srbiji.

Kako je istakao ministar Dačić, crnogorska policija obavila je razgovor sa suprugom Besom Žujović, rođenom Hadžović.

Rođena je u Beranama, ona je u braku sa Milošem Žujovićem. Ona je u svojoj izjavi stavila tačku na sva pitanja. Njoj je oduzet telefon, vidjećemo kada se završi vještačenje da li je tačno sve što je rekla. Ona kaže ovako: Bila je u Plavu sa sinom i da je oko 11.15 vidjela video poruku na wapp-u, kada sam je otvorila vidjela sam da je Miloš u gradskom autobusu, da pjeva nešto na ruskom jeziku i kaže da ide u raj - kaže Dačić.

Zbog sadržaja poruke se uzbudila i odmah ga je pozvala ali je ubrzo na televiziji vidjela šta se desilo.

To je njena izjava. Dakle, a ovaj akt je pripreman. Znači, time se definitivno stavlja tačka na te rasprave oko toga šta su bili motivi. Ovde se jasno vidi da je u pitanju teroristički akt, on se javlja supruzi iz autobusa i kaže da ga ovaj autobus vozi u dženet. To znači, to je kod muslimana u raj, time se oprašta od života i na neki način... Tamo ga čeka blagostanje. Time pokazuje, u stvari, to je na neki način njegova i oprašta je nam - kaže Dačić za Pink.

Crnogorska policija oduzela telefon ženi ubijenog teroriste, šalju ga u Srbiju na vještačenje

Dačić izjavio je danas da je crnogorska policija obavila razgovor sa suprugom čovjeka koji je u subotu ranio žandarma ispred izraelske ambasade u Beogradu i da joj je oduzet telefon koji će biti poslat u Srbiju na vještačenje.

Gostujući na televiziji Pink Dačić je ocijenio da je njen iskaz potvrdio da je riječ o terorističkom aktu.

"Ona kaže da je bila u Plavu sa svojim sinom. Stigla joj je video poruka. Njen muž je bio u gradskm prevozu i rekao je da ga taj autobus vodi u raj. Pominjao je Izraelce koji ubijaju muslimane", naveo je Dačić.

Pripadnik Žandarmerije M.J. pogođen je u subotu samostrijelom u vrat ispred ambasade Izraela u Beogradu. On je pucao u napadača koji je od zadobijenih rana preminuo. Taj akt proglašen je terorističkim napadom i Ministarstvo unutrašnjih poslova podiglo je mere bezbjednosti na teritoriji cijele Srbije.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da će crveni bezbjednosni alarm biti na snazi najverovatnije do utorka i da će se država obračunati sa terorizmom.