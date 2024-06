Ministar Dačić pokazao je fotografiju na kojoj su ubijeni napadač na žandarma u Beogradu i njegova žena.

Ministar Dačić je rekao da je ubijeni terorista iz Mladenovca promijenio vjeru i prešao da živi u Novi Pazar.

"Samo da vam pokažem još jednu stvar. Kada pogledate sve stvari koje imamo, vidite, riječ je o fotografiji koja je nastala u našoj upravi za strance, u martu ove godine. Doveo je ženu iz Berana, Besu, da je prijavi u upravu sa strance. Šta vam ova fotografija govori? O stepenu zaslijepljenosti, kada je vidite. Inače, on je Miloš, otac mu se zove Zoran i kada to sagledavate, ne želimo nijednim potezom da bacimo ljagu na braću muslimane, Bošnjake, ovdje je riječ o Srbima koji su konvertirali u islam. Nevezano od nacionalne pripadnosti, zamoliću upravu kriminalističke policije da izvršimo pretres svuda i da svuda gde nam je nešto povezano sa terorizmom, da to rješavamo, nalazimo tragove i pohapsimo sve te ljude.

"Pogledajte koliki je to nivo zaslijepljenosti, da Srbin iz srca Šumadije preraste u ekstremnog vehabiju", kazao je Dačić pokazujući fotografiju novinarima.

