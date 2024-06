Od akcije Balkanski ratnik 2009. godine protiv klana Darka Šarića, srpsko podzemlje se u prekookeanskom švercu kokaina uzdiglo na nivo Balkanskog kartela.

U akcijama su hapšene posade, ali je dekodiranje Skaj aplikacije dovelo do toga da se, prvi put u istragama, dođe do svih osumnjičenih učesnika u lancu šverca kokaina. I do njihovih vođa. Tako je otkriven Balkanski kartel koji je, prema optužnici srpskog Tužilaštva za organizovani kriminal 2020. godine prošvercovao sedam tona kokaina. Optužnica protiv Balkanskog kartela napisana je na skoro 600 strana, a Insajder otkriva najvažnije dokaze Tužilaštva Srbije.