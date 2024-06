Danas je održano suđenje za ubistvo Ranka Radoševića Eskobara u Rušnju 9. marta 2023. godine, a optuženi su satima svjedočili o zločini, s tim da je okrivljeni Stefan Zlatanović rekao da ne želi da iznosi odbranu, dok je drugookrivljeni Luka Vučetić priznao da je pucao.

Izvor: screenshot

S druge strane, dva sata za govornicom bila je Azra Šabanović, koja je optužena da je zajedno sa svojim momkom, inače vođom navijača Partizana, Markom Pjanovićem, učestvovala u zločinu tako što su egzekutorima obezbijedili automobil koji je korišćen u likvidaciji, a takođe su i dogovarali preko SMS poruka sa Radoševićem da se navodno kobnog dana nađu na pumpi gdje je on i likvidiran.

Tražila da joj se ukine pritvor zbog fakulteta

"Nemam nikakve veze sa zločinom, ja sam uzoran student Političkih nauka, planirala sam da upišem i Pedagoški fakultet, a boravak u pritvoru mi to onemogućava, pogotovo što kao što sam rekla nemam veze sa ovim" rekla je Šabanovićeva i potom se sudu obratila sa molbom da joj se ukine pritvor, smatrajući da je u pritvoru već 15 mjeseci, a to kako kaže, utiče na njenu budućnost.

Nakon njene molbe i predloga branioca da se Azri ukine pritvor ili eventualno ublaži kazna, odnosno odobri jemstvo koje bi platila njena majka u iznosu od 20.000 evra, sud je odbio oba prijedloga, stoga Šabanovićeva ostaje u pritvoru.

4 dana pre zločina tražila da iznajmi stan u Beogradu

Podsjećanja radi, Pjanović i njegova djevojka označeni su kao saučesnici u ovoj likvidaciji, s obzirom na to da su egzekutorima obezbijedili automobil koji je korišćen u zločinu, a takođe su i dogovarali preko SMS poruka sa Radoševićem da se navodno tada nađu na pumpi.

Kako smo ranije pisali, na društvenoj mreži Fejsbuk samo četiri dana prije zločina, odnosno 5. marta, Azra je objavila kako potražuje stan u Beogradu, o čemu je govorila i na današnjem suđenju, s tim da je govorila o spornom 4. martu kada je zajedno sa svojim momkom ne pitajući ga kuda idu, krenula sa njim po neki auto za Pjanovićevog druga.

Izvor: Screeenshot

"To jutro sve se izdešavalo iznenada, Marko mi je rekao da krenem sa njim kako bih mu pomogla, ja tada nisam znala gdje idemo, niti sam ga pitala. Na putu do Kraljeva išli smo autom koji je Marko iznajmio u Beogradu, stali smo u jedno mjesto da ručamo i tada mi je rekao da idemo u Kraljevo po auto njegovog druga - rekla je Šabanovićeva i dodala da je sporni golf ona dovezla do Beograda dok je ispred nje iznajmljenim vozilom išao Pjanović.

Inače, radi se o "golfu 4" za koji se navodi da je ukraden, a da je navodno Azra učestovavala u toj krađi zajedno sa svojim momkom. Potom, izvršioci djela Stefan Zlatanović i Luka Vučetić taj isti "golf 4" su zapalili na Pijetlovom brdu, prema određenim navodima.

Podsjećanja radi, Azra i Marko imali su navodno ulogu da ispitaju teren i dogovore kupovinu automobila, što je svakako sada predmet istrage.

"Azra i Marko su se pretvarali sa su kupci. Bili su dan ranije na Eskobarovom placu polovnih vozila, kao zainteresovani za kupovinu, navodno dogovorili kupovinu jednog automobila marke VW. Sjutradan su u zakazano vrijeme za kupoprodaju na pumpu umjesto njih dvoje, došle ubice - ispričao je ranije sagovornik Kurira.

Ljubavni par uhapšen je na teritoriji BiH dok su, kako se navodi, planirali bjekstvo i kasnije su izručeni Srbiji.