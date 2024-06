Biće saslušan danas u nadležnom Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru.

A. M (22) iz Knjaževca, koji se tereti da je 6. juna u porodičnoj kući iz lovačke puške ubio bolesnog oca Predraga (60), babu Sarajku (83) i nepokrenog dedu Miloša (81), u pritvoru samo plače, jauče i kuka za svojom porodicom koju je pobio.

Podsjetimo, zločin se dogodio kobnog dana oko 16 sati u Ulici Branka Cvetkovića, gde je porodica Milojević ima trospratnu kuću.

Sumnja se da je osumnjičeni nakon svađe "pukao" i iz dedine legalne lovačke puške usmrtio oca, babu i dedu kojima je dugi niz godina pomagao. Nakon zločina, osumnjičeni A. M. priznao je trostruko ubistvo, ali nije mogao detaljno da opiše i objasni koji je motiv ubistva.

"Joj, šta uradih... Sad je kasno... Sad je kasno, sad je kasno, sad je kasno" - kroz plač, svaki dan šapuće sebi u bradu A. M. koji je ubio svog oca, babu i dedu u čeliji pritvorske jedinice u Zaječeru.

Momak se nalazi se u Okružnom zatvoru u Zaječaru obzirom da mu jeodređen pritvor do 30 dana zbog sumnje da je počinio krivično djelo tri teška ubistva. On je smješten u ćeliju sa još dvojicom muškaraca. "Plače, kaje se, kako vrijeme prolazi on je svakim minutom svjesniji šta je uradio. Plače i noću i danju. On i ne zna da li su njegovi najbliži, koje je ubio, sahranjeni ili ne. Raspituje se, pita da li je neko čuo da li im je bila sahrana... Mnogo, ali iz srca se kaje, ne može toliki plač da glumi" - kaže pouzdano izvor.

Neće tražiti od svog advokata da podnese zahtjev nadležnima da prisustvuje sahrani, čak i ako sazna da je sahrana ove subote.

"Kaže da to ne bi mogao da podnese, kaže da "smatra da ga baka, deka i tata ne žele tamo dok ih prekriva crna zemlja i to zbog njega" - kaže naš Kurirov izvor.

Biće saslušan danas u nadležnom Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru.

"Biće doveden u tužilaštvo iz Okružnog zatvora u Zaječaru gde se sada nalazi. Velika je vjerovatnoća da će buduća presuda zavisiti od toga šta bude ispričao. Nije isto da li je sve učinio u afektu ili je planirao da ih ubije. On je već priznao ubistva i to odmah policiji prilikom hapšenja, kao i tužilaštvu. Međutim, tužilaštvu je tada rekao da je potrešen, i da će naknadno sve ispričati" - rekao je ranije izvor i dodao:

"Sada očekujemo da on u detalje sve ispriča. Obzirom da nema svjedoka, na buduću presudu uticaće materijalni dokazi i njegova izjava, odnosno, da li je bilo predoumišljaja ili ne. Milojević može biti osuđen i na doživotni zatvor što zavisi najviše od okolnosti pod kojima je počinio djelo."