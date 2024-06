Oglasio se otac drugog osumnjičenog za ubistvo Danke Ilić nakon saslušanja Srđana Jankovića.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić /Facebook/Screenshot

Srđan Janković osumnjičeni za ubistvo male Danke Ilić, svoj "zavjet" ćutanja prekinuo je negiranjem zločina, govoreći da djevojčicu čak nije nikad ni vidio. Povodom toga oglasio se otac drugog osumnjičenog Dejana Dragijevića.

On je u izjavi za Informer rekao da nije bio u Zlotu nekoliko dana i da je tek sad stigao kući. "Bolestan sam jako, idem kod ljekara i molim ih da me puste preko reda, jako me drma nervoza ne mogu da sjedim."

Na pitanje da li je upoznat sa izjavom Srđana Jankovića, rekao je:

"Nisam upoznat sa tim, ali mi recite šta je rekao, šta - nije vidio dijete, nije ga zgazio? I šta sad hoće da kaže, je l' to hoće sve da svali na mog sina i da on za njega robija cijeli život. Vidjećemo mi do kraja šta će tu da se desi", odgovorio je Radislav Dragijević dodajući da su njegov sin i Srđan Janković bili zajedno u automobilu i da Janković očigledno pokušava sve da svali na njegovog sina.

Podsjetimo, po isteku roka određenog za pritvor Radoslavu Dragijeviću je dozvoljeno da se brani sa slobode. Njegov sin Dejan Dragijević i dalje je prvooptuženi za uistvo Danke Ilić.