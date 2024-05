Đorđe Mijatović (37) umro u Urgentom centru posle incidenta na dječjem igralištu ispred zgrade na Voždovcu u Beogradu gdje je živio sa porodicom

Izvor: Kurir

Đorđe Mijatović (37), mlađi brat potpredsjednika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i federalnog ministra Vojina Mijatovića, preminuo je u nedelju nakon incidenta koji se dogodio na igralištu ispred zgrade na Voždovcu u Beogradu, u kojoj je živio sa porodicom.

Kako saznaje Kurir, policija intenzivno traga za dvojicom mladića koji su napali Mijatovića, a kojem se nakon sukoba slošilo, te je preminuo u Urgentnom centru.

Istraga u toku

"Policija je identifikovala dvojicu mlaoletnih mladića za koje se sumnja da su tukli Mijatovića. Jeda od njih, star 16 godina jutros je uhapšen i saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, koje je predložilo da mu se odredi pritvor. Maloljetniku se na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo" - kaže naš izvor i dodaje da je danas uhapšen i drugi osumnjičeni, star 17 godina. On se takođe tereti za krivično djelo teško ubistvo.

Istražitelji utvrđuju pod kojim okolnostima je muškarac preminuo, a sumnja se da su ga dvojica napadača brutalno pretukla i nanijela mu teške povrede glave. Mijatović je posle batinjanja uspio da uđe u zgradu, ali mu je ubrzo pozlilo.

"Preminuli Đorđe Mijatović je, navodno, posle tuče došao kući i ispričao supruzi da je zamahnuo ka jednom muškarcu, te da je tada izgubio ravnotežu, pao i udario glavnom o beton" - otkriva izvor Kurira i dodaje da je Mijatović tada prebačen u Urgentni centar gdje je preminuo.

Prema riječima komšija pokojnog Mijatovića, svemu je prethodila rasprava jer je grupa tinejdžera maltrertirala njegovog sina (11) i navodno mu otela loptu kojom se igrao.

"Đorđe i žena su divni ljudi, skromni, dobri. Imaju dvoje djece, sin ima 11 godina i juče se igrao u parku, gdje je bila grupa tinejdžera. Pošto su ga zadirkivali i valjda mu uzeli, šutnuli loptu, požalio se ocu koji je sišao da vidi šta se dešava - kaže nam jedan komšija i dodaje:

-Kad je Đorđe sišao bila je tu grupa od desetak mladića, ne starijih od 18 godina, i kad je krenuo da im prilazi vikali su mu: "Šta je bilo, bre", a on im je rekao da mu ne diraju dijete. Ne znam kako je došlo do fizičkog kontakta, ali u parkiću su ostali i tragovi krvi. Kažu nam da se Đorđu slošilo kada se sve to završilo i kada se vraćao do stana.

"Jako teško diše"

Komšinica koja je među poslednjim osobama koje su Mijatovića vidjele živog, otkriva da je srela Đorđa ispred zgrade dok je silazio sa sinom.

"Vidjela sam ga u zgradi, javio se, sve najnormalnije. U međuvremenu se sve to desilo i samo sam čula gužvu ispred vrata, otvorila sam da pitam da li nekome treba vode jer sam pretpostavila da nešto nije dobro, čula sam samo čovjeka da jako teško diše, bilo je jezivo" - opisuje komšinica.

Prema riječima drugih stanara, Đorđeva supruga je razgovarala sa policijom i uzeti su snimci sa sigurnosnih kamera, od kojih jedna gleda pravo na igralište gdje se sve desilo.

"Imamo dosta problema sa tom djecom, ne možemo ni da spavamo od njih, bilo je samo pitanje dana kada će ovako nešto da se desi i da dođe do ovakve eskalacije" - dodaju komšije.

Oproštaj

Putuj brate moj

Vojin Mijatović, potpredsjednik Vlade FBiH, oglasio se na svom Fejsbuk profilu povodom smrti mlađeg brata Đorđa.

"Putuj brate moj, na neko ljepše mjesto. U Beogradu je ubijen moj mlađi brat. Sve što bih sada rekao nema smisla, jer ovo što se desilo svakako nema smisla. I ovo je nažalost sastavni dio igre, koja se zove život. Ljudi moji dobri hvala svima koji se javljate, čuvajte sebe i ljude oko sebe" - napisao je Vojin Mijatović u objavi.

Napadači pobjegli

"Ajde dosta, prekidaj!"

U javnosti se juče pojavio i snimak na kom se vide dvojica mladića koja, najvjerovatnije, nakon incidenta bježe sa lica mjesta.

"Vidi se dio igrališta i mladići koji govore: "Ajde dosta je, prekidaj" i nakon toga jedan za drugim trčećim korakom odlaze" - kaže izvor Kurira. Snimci sa sigurnosnim kamera, kako se navodi, moći će preciznije da utvrdi šta se zaista dogodilo, kao i identitet odbjeglih mladića.