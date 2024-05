Oglasilo se tužilaštvo o sinu koji je zakopao oca u Zemunu.

Izvor: Kurir/printscreen

Dana 28.05.2024. godine bez prethodnog poziva u prostorije Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je pristupio D.D. (53), zajedno sa dva branioca kako bi prijavio da je tokom 2016. godine sam sahranio njegovog oca u kući koji je umro prirodnom smrću, saopšteno je iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.

Kako se navodi u saopštenju, D.D. je naveo da nikome nije prijavio njegovu smrt, te da je zbog te činjenice bio u mogućnosti da sve vrijeme podiže penziju oca, za koje podizanje je imao ovlašćenje od ranije.

"Okrivljeni je saslušan od strane dežurnog javnog tužioca zbog krivičnog djela Prevara iz člana 208. Krivičnog zakonika i u potpunosti priznao izvršenje krivičnog djela, nakon čega je javni tužilac u saradnji sa policijskim službenicima UKP i drugim nadležnim službama obavio uvidjaj lica mjesta. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu će preduzeti sve mjere iz svoje nadležnosti u cilju prikupljanja dokaza o postojanju krivičnog djela", navodi se u saopštenju.

Tijelo i lobanja nađeni zakopani u kući

Kako je po sopstvenom priznanju naveo njegov sin David D. (53) on je tijelo zakopao u kući još prije 8 godina.

On je osam godina primao penziju mrtvog oca. Dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naložilo je ekshumaciju tijela nesrećnog čovjeka i obdukciju kako bi se utvrdilo na koji način je B.D. preminuo. Pronađeni su lobanja i delovi skeleta na dubini oko 1 metar.

Kako priča komšinica nesrećnog čovjeka, on je bio izuzetan čovjek, a za sve ove godine njegovog sina je vidjela možda dva puta. "Samo reči hvale imam za Branislava. Njegovog sina sam jednom srela i rekla mu da želim da vidim njegovog oca, ali mi je on odgovorio da je senilan i da ne prepoznaje ni njega. To mi je bilo čudno, bilo mi je čudno da Branislav ode tek tako bez pozdrava, a poslednji put kad sam ga vidjela bio je pri čistoj svijesti", kaže sagovornica.