Dječaka Andreja Simića (13), koga je 5. oktobra u potkrovlju svoje kuće nožem brutalno usmrtio školski drug M. M. (13).

"Kobnog dana su još dvojica dječaka trebalo da dođu kod M. M., koja na svu sreću nisu došla ili nažalost, jer bi možda Andreja bio živ... M.M. je nosio nož i mačete u školu, tako da je tragedija mogla da bude veća da mu je 'žuta minuta' došla dok je bio u školi".

Ovim riječima za "Blic" započinju priču, roditelji dječaka Andreja Simića (13), koga je 5. oktobra u potkrovlju svoje kuće nožem brutalno usmrtio školski drug M. M. (13).

"Njih dvojica se znaju još od vrtića, bili su zajedno u grupi. Do četvrtog razreda bili su u odvojenim odjeljenjima i tada Andrej nije imao nikakvih problema. Od petog razreda su se opet spojili, nakon čega je bilo niz incidenata. Uvidjeli smo da se M.M. ponaša čudno, a naš sin je htio da mu pomogne. To svi njihovi drugari iz škole znaju", započinje svoju bolnu ispovjest Mića Simić iz Niške Banje, otac ubijenog Andreja.

Mića kaže da se M. M. po riječima djece promijenio u 5. razredu, ali da niko u školi nije odreagovao na to. Otac ubijenog dječaka kaže da je zločin koji se desio u kući M. M. mogao da se odigra i u školi.

"Drastično je promijenio ponašanje od 5.razreda. Počeo je da bude asocijalan totalno, da se ne druži ni sa kim, da ima hladan pogled, pogled u prazno, prosto mi je nevjerovatno da stručni tim škole, ili pedagog, ne može da primijeti takvo ponašanje djeteta i da pusti da ide svojim tokom. Ovo što se desilo u njegovoj kući, tvrdim da je moglo da se desi u školi", navodi on.

Ističe i da su kobnog dana njegov sin i M. M. krenuli u školu.

"Oni su toga dana krenuli u školu. Andrej je otišao da ga zove na turnir da ide. Poslije par minuta, Andrej je otišao u potkrovlje I desilo se šta se desilo. A čućete kasnije način na koji je ubijen I povrede koje je dobio. To je nezapamćeno. On je taj nož mogao da odnese u školu, kao što je i nosio. Andrej nam je pričao. Imamo saznanja da je razredna pretresala rančeve i iz tog razloga je prestao", priča Mića.

Roditelji ubijenog dječaka smatraju da ima odgovornosti I roditelja ubice ali I škole

"Ogovornost škole se zataškava trenutno, gdje škola pokušava svoje interese da sačuva na svaki mogući način. Mi smo jednom prilikom razgovarali sa razrednom a ona nam je rekla da je MIhajlu potrebna stručnija pomoć nego ona koju mogu da mu pruže u školi. Ali sada razredna ne želi da prizna uopšte da je to rekla", kaže Sanja Simić.

Majka ubijenog dječaka ne može da se pomiri sa gubitkom sina jedinca.

"Teško sam, nikako. Nemojte to da me pitate. Ne prihvatam. Ne mogu još da povjerujem da nema mog djeteta. Soba prazna. To je nešto najstrašnije što je moglo da nam se desi", kaže skrhana majka.

Mića kaže su roditelji M. M. znali da njihov sin nosi nož, ali da nisu reagovali. On je rekao da je Andrej natjerao M. M. da trenira košarku jer niko nije želio sa njim da se druži, htio je da ga socijalizuje, da ga vrati u društvo, da bude onakav kakav je bio dok su išli zajedno u vrtić.

"Kada su bili peti razred, Andrej je navodno otišao sa drugarima u park. Kasnije mi je ispričao da je bio u šumi, jer im je M. M. predložio da prave kućicu od grana. Andrej nam je tada rekao da je nosio pun ranac sa noževima i mačetama, to je bio prvi znak da prekinemo to druženje. Tada sam se obratio njegovoj majici i ona mi je rekla da ne zna ništa o tome i da će provjeriti. Poslije toga sam je zvao ponovo, rekla mi je da je našla ranac i da je ona sklonila to", navodi Mića.

Kako dalje navodi, tada su posjetili i školskog psihologa koji im je rekao da se M. M. ponaša čudno.

"Naš Andrej ga je na odmoru namjerno gurno, kako bi trgao. To je vidiio neko od nastavnika i obojicu ih je poslao kod psihologa. Nama je poslije psiholog ispričao cijelu situaciju, rekao nam je, do slovce citiram školskog psihologa: 'M. M., gurnuo sam te, zato što hoću da se vratiš. Želim starog M. M., mog druga, da mogu da se družim sa njim'", navodi neutješan otac.

Kobnog dana, prema riječima roditelja, M. M. pozvao je još dva dječaka da dođu kod njega kući.

"Kasnije smo saznali da je Mihajlo zvao još dva dječaka, koja na svu sreću nisu došla ili nažalost, jer bi možda Andrija bio živ. Jedan nije došao zato što mu je majka uzela telefon, dok drugog majka nije pustila. To nam je čudno, jer se sve toliko brzo desilo. Andrej je bio kući trebao je da završi zadatak koji sam mu dao da obavi, odmah poslije toga on je otrčao kod M. M.", objašnjavaju oni.

Napominju i da nije bilo nikakve svađe između Andreja i M. M.