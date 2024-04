U selu kod Arilja Milinko Kušić krvnički je ubio trinaestogodišnjeg Miroslava kako bi se osvetio njegovoj majci.

Izvor: Facebook/Privatna arhiva/Printscreen

Selo Trešnjevica kod Arilja 2008. godine pogodila je tragedija koja je potresla čitavu Srbiju. Milinko Kušić (61) iz Ivanjice ubio je trinaestogodišnjeg dječaka Miroslava Bogdanovića na svirep način, zbog čega je osuđen na četrdeset godina zatvora.

Sve je počelo kada je Kušić, ogorčen prekidom ljubavne veze s dječakovom majkom, koji se desio godinu dana prije monstruoznog ubistva, odlučio da se osveti. Kušić je 23. maja 2008. godine u selu Trešnjevica namamio dječaka, a potom ga, kako je sud utvrdio, ubio iz bezobzirne osvete i na podmukao način, kako bi se osvetio dječakovoj majci, koja je prekinula ljubavnu vezu sa njim.

U vrijeme izvršenja svirepog ubistva dječakova majka Dragica bila je u Arilju, a to je znao i njen bivši ljubavnik Kušić. On je namamio Miroslava telefonom. Na dva i po kilometra od kuće, kraj seoskog puta na jednom brdu, čekao je dječaka. Zatim ga je surovo udarao ašovom po glavi sve do smrti. Nakon što je Miroslavu smrskao glavu ašovom, njegovo tijelo je odvukao u šumarak nekoliko metara iznad potoka, i prekrio ga granjem.

Da je ubica prethodno do detalja isplanirao zločin govori i način na koji je pokušao da zavara trag. On je tijelo dječaka sakrio u šumi, a nakon toga je sa policijom i mještanima krenuo navodno u potragu. Prethodno je dječakov bicikl stavio u automobil, a zatim se dovezao do mjesta zvanog Klisura, 6 kilometara udaljenog od mjesta zločina. Na obali rijeke Moravice, uz magistralni put ostavio je bicikl, kako bi zavarao trag. Njegova namjera je bila da policija posumnja da se dječak tu udavio i da ga je voda odnijela. Kušić je slomio prednji točak na biciklu i na braniku ostavio plavi trag kako bi djelovalo da je dječaka udario automobil.

Kako se Miroslav do mraka nije pojavio kući, majka Dragica alarmirala je policiju i komšije, koji su pokušavali da otkriju bilo kakav trag nestalog dječaka. Porodica i mještani uzaludno su tragali za nestalim dječakom, dok je ubica hladnokrvno sjedio u njihovoj kući, praveći se kao da ništa nije bilo, čak tješeći majku dječaka.

U subotu ujutro potraga je nastavljena. Oko 200 mještana Trešnjevice i policija pristigla iz Arilja, Užica, Požege i Ivanjice uzaludno su pretraživali teren. Sa grupom ljudi tragao je i ubica Milinko Kušić. Crne slutnje su se obistinile kada je dva dana kasnije ispod lokalnog puta u šumarku pronađeno tijelo Miroslava Bogdanovića.

Obdukcijom je utvrđeno da je na dječakovoj glavi bilo dvadeset rana od udaraca ašovom, podlivi na desnoj ruci, po vratu i desnom ramenu, što ukazuje da se dječak branio i da je izvjesno vrijeme trpio velike bolove. Milinko Kušić priznao je istražnom sudiji da je iz osvete što je ostavljen svirepo i podmuklo ubio dječaka Miroslava. "Saznao sam da su novine danas pisale o meni da sam monstrum. I neka su pisali! Priznajem, jesam monstrum, čim sam nešto ovako uradio", rekao je tada on.

Okružni sud u Užicu osudio je Milinka Kušića (61) iz Ivanjice na četrdeset godina zatvora zbog svirepog ubistva trinaestogodišnjeg dječaka Miroslava Bogdanovića.