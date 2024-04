Filip V. (37) iz Surčina proglašen je neuračunljivim nakon što je ubio oca metalnom šipkom.

Izvor: privatna arhiva

Viši sud u Beogradu donio je prvostepeno rešenje kojim je Filip V. (37) iz Surčina proglašen neuračunljivim. On je optužen da je 19. septembra 2023. šipkom ubio svog oca Dejana (68) i povrijedio majku, a da je sve to uradio u stanju neuračunljivosti, te mu je sud izrekao mjeru obaveznog liječenja i čuvanja u specijalnom psihijatrijskoj ustanovi, saznaje Kurir.

Njemu je ova mjera određena 27. marta i trajaće sve dok to bude bilo potrebno, a stanje će se kontrolisati na svakih devet mjeseci. Inače, Filipa V. je tužilaštvo u Sloveniji označilo pripadnikom kavačkog klana. Filip je oko godinu dana prije nego što je ubio oca, živio sa svojim roditeljima u Surčinu.

"Tog dana sam izgubio svijest, ušao sam u zgradu preko puta moje kuće jer sam mislio da me neko prati. Majka i otac su krenuli za mnom, tada sam udario oca, krenuo na majku udario i nju. Kad sam se okrenuo otac je držao metalnu šipku, ja sam mu je oteo i udario ga jednom ili više puta, ne mogu da se sjetim. Onda sam otišao u kuću i u svojoj sobi sačekao policiju", rekao je Filip V. dok je iznosio odbranu pred sudom i dodao:

"Nisam pio ljekove i taj dan sam dobio napad. Sjećam se događaja samo u slikama". Filipova majka Olga i sestra Ana odlučile su tada da svjedoče o ubistvu iako imaju zakonsko pravo da to ne čine jer su porodica okrivljenog. Majka je ispričala pred sudom da se ponašanje okrivljenog promijenilo tri dana prije kobnog događaja, kad mu je njegova bivša žena Tamara zabranila da vidi djecu.

"Žena mu nije dala da vidi djecu, tada mu se stanje promijenilo, nije izlazio iz sobe. Moj suprug je tog dana zvao ustanove da nam pomognu ali niko nam nije odgovarao. Filip je tog dana samo odjednom ustao, došao do mene dok sam pravila večeru u kuhinji, kad me pogledao ja ga nisam prepoznala. U gaćama je iskočio kroz prozor i tako izašao iz kuće, a mi smo krenuli za njim", ispričala je majka i dodala:

"Nakon svega sam mu pored kreveta pronašla tablete i shvatila da nije uzimao terapiju. Prema riječima Filipove sestre on je ranije redovno uzimao terapiju, ali je ta poslednja 3 dana bio jako čudan. "Povlačio se u sobu. Tog dana je u 5-6 ujutru došao kod mene dok sam se spremala za posao, djelovao je zabrinuto, gledao oko sebe i pitao me samo "jeste dobto, kako su djeca", a to nije bilo njegovo uobičajeno ponašanje", ispričala je sestra.