Dvogodišnja Danka Ilić, za kojom se tragalo 10 dana, je ubijena.

Izvor: MONDO/Facebook

Ivana Ilić, majka male Danke (2) prijavila je nestanak ćerke 26. marta u 13.45, a tragedija se dogodila poslije samo sedam minuta. Istraga kriminalističke policije PU Bor ukazuje da se sve odigralo 26. marta oko 13.52 časova, odnosno svega sedam minuta nakon što je, prema prijavi majke, Danka Ilić nestala.

Kako je potvrđeno za ATV kriminalistička policija iz Bora uhapsila je radnike Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor S. J. (50) iz sela Luka i D. D. (50) iz sela Zlot. "S.J. je osumnjičeni da je službenim vozilom "fiat panda" u ulici Radomira Putnika udario u pješaka, dvogodišnju Danku Ilić, i usmrtio je. Zajedno sa kolegom D.D. telo djevojčice ubacili su u gepek vozila, nakon čega su se odvezli do divlje deponije na Starobanjskom putu kod Bora gdje su tijelo izbacili sa desne strane puta", kaže izvor blizak istrazi.

"Forenzičkom analizom automobila, policija je sa svih kamera koji vode ka Banjskom bolje skinula sve snimke i svi automobili koji su primjećeni na kamerama su otkriveni, privremeno oduzeti. Jedan od atuomobila koji je uzet bio je i ovaj auto JKP, dakle dvojica radnika koji su tog dana dužili automobil i sa njim obavljali neke poslove po Banjskom polju", saopštio je Informer i dodao:

"Udarili su djevojčicu koja je stajala nasred puta, ubili su je na licu mjesta. Izašli su napolje i oni su umjesto da pozovu policiju, stavili u gepek automobila, odvezli su dijete do deponije na starom Banjskom putu i tu je bacili. Zatrpali su je otpadom, otišli su i očistili kisjelinom i hemijskim sredstvima da bi uklonili tragove krv. Na prvi pogled tragova krvi nije bilo, upotrebom specijalne lampe su otrkiveni tragovi krvi i utvrđeno je da su pripadali Danki. Tijelo Danke nije pronađeno", dodali su.

Radnici JKP su se u više navrata vraćali i dodatno zatrpavali tijelo djevojčice, a policija je do dokaza došla forenzičkom analizom automobila.

"Pali su na poligrafu, jedan od njih je priznao, pa poricao, na kraju je utvrđena istina. Jedan je potpisao priznanje, drugi još nije. Policajcima nisu ličili na ubice tokom prvog razgovora, oni su obični radnici i nisu ličili da su sposobni za tako nešto. 'Nismo mi to htjeli, slučajno smo je udarili, pa smo se uplašili', to su izjavili. Noćas je utvrđena istina i došlo se to iskaza ubica i svih materijalnih dokaza i policija je predala slučaj Tužilaštvu. Strašne vijesti za njenu porodicu i cijelu Srbiju. Svi smo se nadali da je živa, ali nažalost nije", naveo je Informer.

"S.J. se na teret stavlja da nije prilagodio brzinu kretanja vozila stanju i uslovima na putu usljed čega je prednjim desnim dijelom vozila udario u djevojčicu i usmrtio je", navodi izvor iz istrage.