Ministarka zdravlja Danica Grujičić komentarisala je izvještaj Komisije u slučaju porodilje iz Sremske Mitrovice.

Izvor: TV Prva/screenshot

Ministarstvu zdravlja dostavljen je izvještaj Komisije za vanrednu spoljnu kontrolu u slučaju porodilje Marice Mihajlović iz Sremske Mitrovice. Taksativno je navedeno šta se i kako dešavalo, kaže ministarka Danica Grujičić. Navodi da je mišljenje kolega da nije bilo velikih grešaka, ali da se u izvještaju opisuje nasilje.

Povodom izvještaja Komisije za vanrednu spoljnu kontrolu o slučaju porodilje Marice Mihajlović iz Sremske Mitrovice, koja za smrt bebe krivi ljekara, ministarka zdravlja Danica Grujičić je za Radio Beograd rekla da će tek kada istraga bude završena moći da se objavi šta se dešavalo i kakav je zaključak spoljašnjeg stručnog nadzora. Ministarka je, gostujući na Prvom programu, rekla da će možda neko tražiti i odluku sudskog medicinskog odbora nekog od univerziteta.

"Kolege su sjajno uradile posao. Taksativno je navedeno iz minuta u minut šta se dešavalo i kako se dešavalo. Dali su svoje mišljenje da tu nekih velikih grešaka nije bilo, ali tu postoji i taj momenat nasilja koje se opisuje. Ja ne želim da ulazim u detalje niti smijem. Kada se završi istraga daćemo zvanično saopštenje", kaže Danica Grujičić.

Ministarka naglašava da je od Ljekarske komore Srbije stigao zahtjev da im se proslijedi dokumentacija, s obzirom na to da treba da se ide na Sud časti ili Etički odbor, o čemu će odlučiti Komora. "U situaciji koja je mučna za sve nas, jer beba je umrla, dobro je što je žena izašla u javnost. O problemima koji postoje treba da se priča. Nije sve nasilje. Postoje medicinski zahvati tokom porođaja koji su potpuno legitimni i koji služe tome da se ubrza izlazak bebe iz materice. Nekome to može izgledati kao nasilje, ali to je zvaničan medicinski zahvat, medicinska procedura koja se sprovodi", navodi ministarka.

Brošura za trudnice

Zaključak Republičke stručne komisije je da se što prije izda brošura za trudnice koja će biti dostupna u svim domovima zdravlja, kao i na sajtu Ministarstva zdravlja. U brošuri će biti navedeno šta sve može da se desi u toku porođaja, kako bi žene bile na to spremne, rekla je ministarka Grujičić.