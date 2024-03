Posle stričeve sahrane, Jelena Marjanović je imala čudan razgovor sa svojom strinom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Privatna arhiva

Poslednji intervju Jelene Marjanović otkriva kako je ona živjela i način na koji se borila kao lavica.

Jeleni Marjanović je tokom života otac bio ključna podrška u karijeri i privatnom životu. Kada je iznenada preminuo, mlada pjevačica odjednom je ostala bez tla pod nogama. Povukla se sa javne scene, a tek deceniju kasnije, kad je konačno smogla snage da nastavi da se bavi muzikom, progovorila je o tim trenucima u jednom intervjuu.

"To me je totalno dotuklo i ubilo. Posle toga nisam imala snage da nastavim. On je vodio moju karijeru, bio je moja snaga. Niko nije smio prstom da me pipne. Kada je otišao, sve se ugasilo. Sada kada sam se vratila na scenu, osjećam da je i moj tata srećan, gdje god da je", rekla je tada Jelena.

Godinu dana nakon smrti oca, Jelena je izgubila i strica, koji je nakon bratovljevog odlaska preuzeo na sebe brigu o njegovoj ćerki.

Udala se 2010. godine za kompozitora i aranžera Zorana Marjanovića, s kojim je dobila ćerku Janu, a njen suprug je iz prethodnog braka već imao sina. Iako je svima u njihovom bliskom okruženju ovaj brak djelovao kao da je pun ljubavi, Jelena je mučila svoje muke.

Zatim saznaje da joj je majka oboljela od malignog tumora, te u potpunosti preuzima na sebe brigu o njoj. Rastrzana između posla, brige o djetetu i bolesnoj majci i straha od gubitka i drugog roditelja, ipak se nikad nije žalila. Čak je nastupala i na dobrotvornim koncertima kako bi pomogla ugroženoj djeci.

Međutim, posle stričeve sahrane, imala je čudan razgovor sa svojom strinom:

"Prošle godine, posle sahrane mog muža, pričale smo u kolima. Na moj komentar da sam ja sledeća, odgovorila mi je: Nisi ti, ja sam" ispričala je Jelenina strina, neposredno posle njenog ubistva"

Šta se zapravo dešavalo u njenom braku i kakve stvari je sve preživljavala u sebi, ostaće velika tajna koju je Jelena odnijela u grob.

Jedna od njenih velikih prijateljica sa naše muzičke scene bila je Nada Topčagić. Posle pjevačicine smrti, tvrdila je da je njena mlađa koleginica poslednjih dana bila užurbana oko zajedničke duetske pjesme koju je trebalo da snime, baš kao da je nešto predosjećala.

"Sjećam se da smo do tri ujutro sjedjele u studiju dok je ćerkicu držala u naručju. Ona kao da je predosjetila da će umrijeti. Zvala me je prije nekoliko dana i požurivala s premijerom. Uporno je insistirala na tome, a inače nije bila takva da zapne za nešto", pričala je Nada.

O Jeleni, prijatelji i kolege imaju najljepše riječi.

"Život je za borce. Ili si lav ili te nema", rekla je Jelena u jednom od svojih poslednjih intervjua.