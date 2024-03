Naređeno je izdavanje potjernice za ubicama MMA borca Stefana Savića.

Izvor: Kurir/Mup Srbija

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je dana 11.03.2024. godine donio rješenje kojim je prema okrivljenima za ubistvo MMA borca Stefana Savića - V.G. i M.D. odredio pritvor, koji im po tom rješenju može trajati najduže 30 dana.

Pritvor je prema okrivljenima V.G. i M.D. određen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 211 stav 1 tačka 1, 2, 3 i 4 Zakonika o krivičnom postupku i to: usljed postojanja okolnosti koje ukazuju da se kriju, odnosno da su se dali u bjekstvo, jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svjedoke, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo, kao i s obzirom na to da su osnovano sumnjivi da su izvršili krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posljedica krivičnog djela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Izvor: MUP Srbije

Istovremeno, prema okrivljenima V.G. i M.D. naređeno je izdavanje potjernice koju će raspisati PU za Grad Beograd – UKP – Odjeljenje za potrage. Okrivljenima V.G. i M.D. na teret se stavlja izvršenje krivičnog djela Teško ubistvo u saizvršilaštvu iz člana 114 tačka 2 Krivičnog zakonika u vezi sa članom 33 Krivičnog zakonika, dok se okrivljenom V.G. na teret stavlja i izvršenje krivičnog djela Teško ubistvo u pokušaju iz člana 114 tačka 2 Krivičnog zakonika u vezi sa članom 30 Krivičnog zakonika.

Protiv odluke o određivanju pritvora dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom vijeću Višeg suda u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rješenja.