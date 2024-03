L.P.S. je, kako se sumnja, uvukao svoju ženu M.P.S. u vjerovanja o vječnom životu i žrtvi.

Izvor: privatna arhiva

Cijela Srbija je uznemirena stravičnim slučajem ubistva i samoubistva u Novom Sadu. Kako se sumnja, L.P.S. (25) i njegova supruga M.P.S. (23) su ubili svoje sinove (1 i 3 godine), a nakon toga su skočili sa 17. sprata solitera.

On je, kako se sumnja, bio izmanipulisani pojedinac koji je i svoju ženu uvukao u najbizarnija vjerovanja o vječnom životu i žrtvi. Sumnja se da je on uvukao svoju suprugu u to.

"L. je bio taj koji je u potpunosti bio opčinjen satanističkim obredima, vjerovanjima i žrtvom koja bi morala da se podnese zarad 'vječnog života', zbog toga se sumnja da je on taj koji je M. uvjerio u sve. Snažne su riječi i ubjeđenja koja su uspjela da je u potpunosti odvoje od porodice koja joj je bila naklonjena i prijatelja koji su joj bili podrška. Na kraju ostali su samo njih dvoje i ta dječica koja su otrovana, da li su prvo oni, a onda i njihovi roditelji bili žrtve ritualnog ubistva i bizarnih vjerovanja", rekao je izvor.

Njihova izolovanost je pokazala da su se odvojili od svijeta kao "neshvaćeni". Smatrali su da je jedino njihovo mišljenje ispravno i da zbog njega moraju da podnesu žrtvu.

"Upravo prekinuti kontakti sa najbližima, od strane i L. i M, dokazuje da su imali samo jedna cilj, smrt, ali da bi živjeli vječno, u šta su povukli i svoje dvoje male djece", dodaje izvor.