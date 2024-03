Bivši policajac Branko Mamić osuđen je juče na sudu u Splitu za pokušaj ubistva komšije Jerka M., u kojeg je ispalio tri hica, prenosi Dalmatinski portal.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Al Jazeera Balkans

Mamić neće ići u zatvor jer je ocijenjeno da je krivično djelo počinio u neuračunjivom stanju zbog teškog hroničnog psihotičnog perzistentnog ludila sa dominantno prisutnim idejama ljubomore.

Sud je zaključio da Mamić zbog ljubomore nije mogao da shvati smisao svojih postupaka, niti da kontroliše svoju volju. Okrivljenom je određen boravak u psihijatrijskoj ustanovi šest mjeseci.

U presudi se navodi da je optuženi početkom decembra 2022. godine stvorio fikciju da ga supruga vara sa komšijom i da je on uzrok raspada njihovog braka.

Povod za takvo razmišljanje bile su poruke koje je njegova supruga razmjenjivala sa žrtvom. Počeo je da osjeća nekontrolisanu ljubomoru, bijes i prezir prema žrtvi. On je u više navrata fizički i verbalno napao suprugu i Jerka M., bez obzira što su mu rekli da nije u pravu.

Mamić je odlučio da se osveti Jerku M. i napao ga je u Trogiru kada je pokušao da uđe u automobil. Napao ga je zbog izlaska sa suprugom, zgrabio ga je i povukao za majicu, udario ga nekoliko puta pesnicom u glavu i razbio mu usnu.

Kada je A. Ž. i M. Š. udaljen od Jerka M., izvadio pištolj, došao do svog vozila i ispalio najmanje tri hica kroz otvoreni prozor vozačevih vrata u pravcu njegove glave. Oštećenom je nanio dvije posebno teške povrede opasne po život, a žrtva je igrom slučaja preživjela.

Mamić je potom pobjegao svojim terencem BMV Ks5. Pokrenuta je velika potraga, a Mamić se poslije višednevnog skrivanja konačno predao. On je tokom suđenja ispričao kako je pitao Jerka M. zašto mu se dopadaju slike njegove supruge i njega, što je on negirao.

"Ako sam pucao, uradio sam to iz straha"

Zamolio ga je i da mu preda mobilni telefon, što je Jerko M. "ćuvao ga je kao dijamant“, rekao je Mamić. Tvrdio je i da ga je Jerko M. udario nogom u grudi.

„Ako sam pucao iz pištolja, ne sjećam se, ali ako sam pucao, to sam uradio iz straha“, rekao je Mamić. Takođe je okrivio čovjeka koji ga je odveo od žrtve.

„Fizički me je napao i prijetio. Sa sigurnošću mogu da kažem da ništa od ovoga ne bi bilo da se on nije umiješao u sukob, ali bismo se Jerko M. i ja razišli bez problema“, naglasio je on. Na sudu je svjedočio i Jerko M.

Rekao je da i dalje ima noćne more, da ima problema sa jelom i da ne vidi na levo oko. On je priznao da je odgurnuo Mamića, ali tvrdi da ga nije udario. Nakon hapšenja, Mamiću je određen istražni pritvor, gdje se i nalazi.