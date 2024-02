Milinko Brašnjović koji je uhapšen u Španiji bio je u kontaktu sa Belivukom i Miljkovićem i posle njihovog hapšenja u Beogradu

Milinko Brašnjović, saradnik kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koji je uhapšen u Španiji, bio je u kontaktu sa vođama klana i posle njihovog hapšenja u Beogradu u februaru 2021. To je na suđenju kriminalnoj grupi otkrio njen nekadašnji pripadnik, koji je odluči da progovori i postane svjedok saradnik, Bojan Hrvatin.

Tokom svjedočenja, Hrvatin je izjavio da je Brašnjović učestvovao sa Ljubomirom Lainovićem, kog su njegovi saradnici kasnije ubili u likvidaciji vođe "škaljaraca" Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u januaru 2020. u jednom restoranu u Atini.

Inače, Hrvatin nije uhapšen u februaru 2020. kada i ostali pripadnici kriminalne grupe, već nekoliko mjeseci kasnije. U sudnici, pitanja je Hrvatinu koji je progovorio o zločinima, postavljao i Miljković i tada su se dotakli i Brašnjovića. Otkriveno je da mu je Miljković posle pronalaska tajne prostorije u kući u Ritopeku i industrijske mašine za mljevenje mesa, poslao "tajnu poruku".

Miljković: Da li smo ti nešto poručivali iz zatvora?

Hrvatin: Ja, Brašnjović i Roganović smo te preko advokata pitali oko mašine kada je nađena, ti si poslao poruku "ne brinite braćo, kuća je kao apoteka", na papiriću je bilo

Miljković: Da li mrziš nekoga od nas?

Hrvatin: Ne

Pitanja o kontaktima sa pripadnicima kriminalne grupe posle hapšenja Belivukovog klana, postavljao je i tužilac.

Tužilac: Posle hapšenja kriminalne grupe, jeste li imali kontakt sa nekim?

Hrvatin: Jesam, sa Dušanom Roganovićem, posle sam se preko Brašnjovića spojio sa Radojem Živkovićem koji je rođak Radoja Zvicera. Kada je skaj pao, kontaktirali smo preko wiker aplikacije, a pred hapšenje Živković mi je rekao da odem da uzmem tri kriptovana aparata, za mene i žene Belivuka i Miljkovića. Dušan Jovanović je naparavio grupu, kao pomoć, tada sam se spojio sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara.

Inače, u međuvremenu je u Turskoj uhapšen i Radoje Živković i sudi mu se zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Jovana Vukotića, vođe škaljarskog klana u Istanbulu.

Svjedok saradnik Bojan Hrvatin je govorio i o ubistvu "škaljaraca" u Atini, i ulozi Milinka Brašnjovića u tom zločinu.

"Što se tiče Atine, Milinko Brašnjović koji je bio jedan od direktnih izvršilaca mi je ispričao da su bili uhapšeni par dana ranije u Atini i da je Veljko bio ljut, da su nosili maske i da su se dvoumili da li da ulaze u restoran jer je bilo kamera. On je objasnio da je ušao i rekao "kalispera". Vidio je da nisu za stolom za kojim je trebalo da sjede Dedović i Stamatović, ali da ih je vidio za drugim stolom i da nisu obraćali pažnju, da je on pucao u Dedovića, a da je Lainović prišao i pucao u Stamatovića koji je skočio na pištolj. Rekao mi je da su bili pred odustajanjem, jer im je javljeno samo da su u Atini, ali da ih je Veljko snimio i da su tada realizovali. Milinko Brašnjović je u tom trenutku bio u šteku od škaljarskog klana, jer su Veljko i Mrako lažirali njegovu smrt i on je za škaljarski klan bio mrtav" otkrio je svjedok saradnik.

On je precizirao da je Brašnjovića vidio krajem avgusta 2020. u Turskoj.

"Krajem avgusta, Veljko Belivuk je pozvao da odemo u Tursku. Miloš Budimir i ja smo otišli na jedan aerodrom, nije Ataturk, nego manji i odatle smo letjeli u Antaliju. Tu i smo sačekali i Duleta Duška Roganovića, koji je dolazio iz Albanije, on je kasnio jer je dečko invalid pa ga je osoblje ukrcalo a mi smo kasnili i drugim letom smo došli uveče. Otišli smo u mjesto u kom je Belivuk imao iznajmljenu vilu, tu vidim i momka koji se zove Milinko Brašnjović, na skaju Gadafi, zvali su ga Mili, Fejs, Gadafi" ispričao je navodeći da je par dana kasnije sa porodicom u rizort došao i Marko Miljković i da je par puta dolazio sa ženom u kuću u kojoj su bili i drugi svjedok saradnik Srđan Lalić, kao i Miloš Budimir.

Inače i Lalić je pred sudom potvrdio da je Brašnjovića poslednji put vidio u Turskoj, ali je detaljno govorio i o tome kako su iscenirali njegovo ubistvo i tako uspjeli da ubaci krticu u škaljarski klan.