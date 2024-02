U Specijalnom sudu u Beogradu nastavljeno je danas suđenje klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Izvor: privatna arhiva

U Specijalnom sudu u Beogradu nastavljeno je danas suđenje klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koji su optuženi za sedam ubistava, silovanje, otmice, trgovinu drogom i oružjem. Sudija Vinka Behara Nikićević je najavila da se počinje sa izvođenjem dokaza, a prije toga se za riječ javio optuženi Miloš Budimir.

"Vi ste poslali vještaka grafologa u pritvor da od mene uzme potpis, ja sam to odmah da vam kažem odbio jer smatram da nezakonito vodite ovaj postupak. U naredbi ste naveli da treba da se utvrdi da li je na naredbama o oduzimanju predmeta moj potpis i naveli ste da se nesporno moj potpis nalazi na punomoćju. Nesporno je i da je moj potpis na stranama iskaza iz tužilaštva, pa se ja pitam šta vas sprečava da zakonito vodite ovaj postupak. Na jednoj strani piše 'ovdje izmijenite', pa tražim da se vještače potpisi tužilaštva. Zatim, na prošlom suđenju se pojavio fotošopirani listing telefona, a neko je pisao moje ime i prezime na nekim stranama, evo ja vas sada pitam da li ste dali nalog da se vještači ko je to napisao, kada ste već dali nalog da se vještači moj potpis. Predlažem da što hitnije odlučite o mom predlogu, kako bi ispitali te osobe, a predlažem i tu da grafolog vještači rukopise tužilaca Saše Ivanića i Zorana Babića. On je dostavljen kao dopuna krivične prijave i ne može da se koristi kao dokaz, ja tražim da se utvrdi zašto su napisali da sam ja koristio broj telefona koji je naveden, kada ga nikada nisam koristio.

Tražim da saslušate ta dva inspektora, a posle toga ću sa zadovoljstvom da dam potpis grafologu. Meni niko nije oduzeo telefon, prilikom hapšenja na Rudniku ja sam bio u kolima sa Veljkom Belivukom. Mene su izvukli i stavili u maricu, ne znam gdje su njega stavili, tražili su mi telefon, rekao sam da nemam ali je jedan policajac rekao 'evo ga kod mene'. Nije bio moj, ali nije bila situacija da se raspravljam. U SBPOK-u kasnije je bila drama kako nemam telefon, ali nisam imao. Nisu uspjeli to da mi podmetnu", rekao je Budimir.

Miloš Budimir

Izvor: privatna arhiva

Nakon izlaganja Budimira, sudija mu je odgovorila da je njegov potpis tražen radi vještačenja zbog naredbe o privremeno oduzetim predmetima. Nakon toga se za riječ javio Veljko Belivuk.

"Budimir je bio precizan i opširan, ali ja hoću da dodam. Vi nas na ročištu u decembru obavještavate da će biti saslušan svjedok Petar Ilinković i da vam je advokat Jelena Stojić dostavila izjavu dostavljenu kod notara u kojoj Ilinković izjavljuje da je on vozio automobil Zdravka Radojevića. U principu, advokat Nikola Jerković se protivio, ali mi ne znamo po čijem je nalogu on saslušan, nemamo predlog, samo vašu odluku da ga saslušate, što je nama drago jer je to bio još jedan fijasko. Advokat Jelena Stojić je ovdje rekla u sudnici da ste joj vi naložili da pribavi dokaze. Nama je drago što je sudija tako nepristrasna da savjetuje advokate oštećenih kako da pribave dokaze.

Mi smo čekali da vi po službenoj dužnosti dostavite nalog da nešto uradi. I pošto vidimo da nas ne volite i ne želite da nas savjetujete kao njih kako da se branimo, ja zahtevam da tužiocu izdate nalog, pod jedan sve snimke audio i vizuelne, prilikom ulaska, polako ću govotiti jer tužioci vole da izvrću naše riječi, sa akcentom na visokog čovjeka koji je ušao a kog tužilac želi da sakrije. Kad nam sve dostave, da vidimo imena, prezimena i da ih saslušamo, da vidimo da li je istina šta govori advokat Dejan Lazarević, ili neistina šta govori tužilac. Drugo, da nam dostave sve izvještaje baznih stanica, pošto sam već rekao da vole da izvrću riječi, nadam se da neće niko da se uvredi a ako je u sudnici neka se javi da mu se izvinem, koji id*ot...", rekao je Belivuk nakon čega je uslijedila rasprava sa sudijom.Sudija: Molim vas optuženi, ne možete nikome da se obraćate tako.

Za riječ se potom javio Marko Miljković. On je tražio da se pozovu sva lica vezana za Ritopek.

"Ističemo predlog da se pozovu sva lica vezano za Ritopek, nađeno je 14 DNK nepoznatih osoba, da vidimo da li su to živi ili mrtvi ljudi, ili su kontaminirani dokazi. Moramo takođe da pozovemo i sve policajce sa tih uviđaja, na jednoj ima trave, na drugoj je iskopana. Stavite se na naše mjesto, imamo uviđaj, posle pet dana novi uviđaj, prikupljanje dokaza, zbog toga moramo da ispitamo sve policajce i forenzičare, da vidimo ko im je dao naredbu, Ustav je tu striktan. Mene zanima jedna istina, ko je sve to tamo donio, dolazili su i kamioni, gdje je završila zemlja, gdje pločice", rekao je Miljković.