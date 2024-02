Advokatica porodice dječaka ubice koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio 10 osoba tvrdi da je imovina njegovih roditelja procijenjena na blizu 600.000 eura, ali njihova imovina nije procijenjena od strane procjenitelja.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Printscreen/Facebook/Espreso/Tamara Trajković

U zgradi Višeg suda u Beogradu je u četvrtak i petak nastavljeno suđenje u parničnom postupku protiv porodice dječaka ubice (14) koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio 10 osoba, devet učenika i školskog čuvara. Advokatica Marija Ivelja koja zastupa porodicu dječaka ubice, je u četvrtak izjavila da je imovina njenih klijenata procijenjena na 598.500 eura i predložila je da se parnični postupak po tužbama porodica žrtava obustavi do okončanja krivičnog jer je ishod parničnog vezan za ishod krivičnog.

Prema saznanjima "Blica", ni u jednom od postupaka koji se vodi zbog masakra u školi, procenitelj imovine nije analizirao nekretnine porodice dječaka ubice. Samim tm, nije zaključeno kolika je vrijednost svega što oni posjeduju.

Vidi opis KOLIKO VRIJEDI IMOVINA PORODICE DJEČAKA UBICE IZ RIBNIKARA? Pokušavaju da umanje vrijednost Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 17 / 17

Advokatica Marija Ivelja je rekla da će vjerovatno biti 15-20 ročišta i da je veliko pitanje da li će njihova imovina biti dovoljna za namirenje advokatskih troškova. Nakon toga idu sudski troškovi, pa izvršiteljski i tek na kraju glavni zahtjev, odnosno naknada štete tužiocima.

Imovina roditelja dječaka ubice

Otac dječaka ubice u svom vlasništvu ima stan na Savskom vijencu od 87 kvadrata i automobil marke "mercedes", 2005. godište. Što se tiče njegove supruge, ona ima stan kod Vukovog spomenika od 47 kvadrata i parking mjesto na toj lokaciji, polovinu stana na Vračaru od 57 kvadrata, polovinu stana na Zvezdari od 91 kvadrat, polovinu udjela na porodične kuće u Nišu, polovinu pomoćnog objekta od 40 kvadrata u Nišu, oko 25 ari poljoprivrednog zemljišta, građevinskog zemljišta i njiva u Nišu i okolini Paraćina, kao i automobil marke "fijat 500", 2017. godište.

Izvor "Blica" upoznat sa postupkom koji se vodi protiv porodice dječaka ubice, izjava advokatice je dio taktike da se suđenje "razvodni" i "da se manipuliše sudom". On smatra da je riječ o zamjeni teza.

"Ona je zamijenila teze jer parnični postupak koji se vodi protiv Kecmanovića se odnosi direktno na njihovo vaspitanje dječaka ubice, na ono što je njihov sin uradio 3. maja 2023. godine u OŠ 'Vladislav Ribnikar'. Ukratko rečeno, to je postupak za masakr u školi, dok krivični postupak koji se vodi protiv njih se tiče samo toga što je otac sina vodio u streljanu, što nije adekvatno zaključao oružje, što je na čauri u učionici nađen DNK majke. Samim tim, čekanje da se okonča krivični postupak da bi se nastavilo suđenje u parnici nema nikakvog smisla, jer su to potpuno dva odvojena postupka, za potpuno različite stvari. Da sutra Kecmanovići budu oslobođeni u krivičnom postupku, parnica se neće prekinuti", rekao je on.

Šta ukoliko presuđeni iznos bude veći od imovine porodice dječaka ubice?

Porodice žrtava tražile su odštetu zbog smrti bliskih lica. Ukoliko sud u parnici presudi iznos koji premašuje vrijednost imovine porodice dječaka ubice, to će onda značiti da će biti prodato sve što imaju, a ukoliko ni to ne bude dovoljno, biće naloženo da u budućnosti isplaćuju iznos u skladu sa sudskom odlukom.