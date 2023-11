Otac dječaka ubice iz Ribnikara je u pritvoru tražio notara da prepiše imovinu, a preko advokata je dao šokantnu izjavu.

Izvor: društvene mreže

Bliži se suđenje roditeljima dječaka ubice koji je ubio devetoro djece i čuvara škole 3. maja u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru. Njegov otac je uhapšen istog dana, a zatim je iz pritvora pokušavao da svoju imovinu prepiše na drugoga, negirao je krivicu, a na kraju su njegovi advokati sazvali konferenciju na kojoj su prenijeli uznemirujuću poruku u kojoj otac poručuje: "Ako treba da me strIijeljaju nije problem, samo neka mi porodicu ostave na miru".

Potvrđena je optužnica protiv roditelja dječaka ubice, koju je Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo 10. oktobra, a njom su obuhvaćeni i predsjednik streljane i instruktor. Ono što je iznenadilo javnost jeste da je optužnicom obuhvaćena i majka dječaka ubice, jer do sada o njoj nije bilo poznato toliko detalja. Sa druge strane, otac je od trenutka masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar" bio u žiži javnosti.

Dok su roditelji u strahu čekali ispred škole tog 3. maja i tražili svoju djecu, čekali bilo koju novu informaciju, na drugom mjestu se odvijalo hapšenje oca. Sa lisicama na rukama, skrivajući lice, sproveden je iz zgrade u kojoj je živjeo sa porodicom i ušao je u policijsku patrolu. Od tada se nalazi u pritvoru.

Negira krivicu

Ubrzo nakon hapšenja otac je pred tužiocem negirao krivicu i iznio je svoju odbranu. On se tereti za krivično djelo teška djela protiv opšte sigurnosti, to jest da oružje nije držao obezbijeđeno u skladu sa propisima, kao i da je obučavao svog sina da rukuje oružjem.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je 10. oktobra saopštilo da je podignuta optužnica, a okrivljeni i odbrana nisu dostavili odgovor na istu. Umjesto toga, organizovana je konferencija za medije na kojoj su govorili advokati porodice. Oni su tako za optuženje majke dječaka ubice, rekli da to za njih "nije iznenađenje" i prenijeli jezivu poruku oca.

"To je bio način da se izvrši pritisak na oca. On je sporazum apsolutno odbio, smatra da nije kriv u ovom postupku. Rekao je: 'Ako treba da me strijeljaju nije problem, samo neka mi porodicu ostave na miru'. Dakle, braniće se pred sudom", prenio je advokat Borivoje Borović.

Šta se nalazi u optužnici protiv oca?

Kako je Nenad Stefanović, glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, rekao na konferenciji za medije, postoji opravdana sumnja da je okrivljeni otac dječaka u periodu od godinu dana prije tragedije u OŠ "Vladislav Ribnikar" obučavao svog sina od 13 godina da rukuje vazdušnim i vatrenim oružjem, kao i pripadajućom municijom, te da gađa u mete u obliku koncentričnih krugova i silueta ljudi, da puni okvir, zatim kako da stoji i diše prilikom korišćenja vatrenog oružja.

"On ga je u tri navrata vodio u Streljački klub "Partizan Practical Shooting" i jednom u otvoreni prostor u Etno selo "Gostoljublje" u Mionici uprkos činjenici da takva aktivnost i obuka ne odgovaraju uzrastu njegovog sina", rekao je Stefanović.

Takođe, sumnja se da je okrivljeni postupio suprotno odredbama Zakona o oružju i municiji i Pravilnika o prostorno-tehničkim uslovima za bezbjedno smještanje i čuvanje oružja, jer nije obezbijedio uslove za bezbjedan smještaj oružja i municije, odnosno držao je predmetno vatreno oružje sa pripadajućih šest okvira i pripadajućom municijom umjesto u metalnom sefu sa ključem.

Otac dječaka je oružje držao u dva plastična kofera koja služe za prenošenje oružja, a ne za njihovo bezbjedno smještanje i čuvanje. Koferi su se nalazili u jednom rancu crne boje, tako što su oružje i pripadajući okviri bili upakovani u jednom plastičnom koferu sa katancem i šifrom, a pripadajuća municija u drugom plastičnom koferu bez katanca.

"U istrazi je utvrđeno da je okrivljeni držao neobezbeđeno oružje u koferima za transport oružja i municije, umjesto u sefu koji se nalazio pričvršćen za zid u ormaru u hodniku, a koji je prethodno okrivljeni nabavio radi ostvarivanja uslova za bezbjedan smještaj i čuvanje oružja u cilju dobijanja odobrenja nadležnog organa za za nabavljanje i držanje vatrenog oružja", rekao je glavni javni tužilac.

Okrivljeni je tako omogućio djetetu da dođe u posjed dva pištolja, za koja ga je prethodno obučavao da puca u streljačkom klubu, i to pištolja marki "Češka zbrojevka" i "Ruger", za čije nabavljanje i držanje je on posjedovao odobrenje nadležnog organa.

Dva dana nije primijetio da nema oružja?!

Sin okrivljenog je, kako se sumnja, došao u posjed neadekvatno obezbjeđenog oružja dana 1. maja 2023. godine, kada je napunio šest pripadajućih okvira sa municijom za pištolje "Češka zbrojevka" i "Ruger" sa ukupno 92 metka i stavio ih kod sebe, a zatim ih 3. maja prebacio u svoj ranac i ponio sa sobom u OŠ "Vladislav Ribnikar", koju je pohađao.

Kod dječaka ubice oružje je bilo čak dva dana, a da otac nije primijetio da pištolji nisu na svom mjestu. "Ušavši u prizemlje škole, dječak je najprije pucao u radnika obezbjeđenja, a zatim je pucao u dvije učenice koje su sjedele za stolom za dežurstvo, kao i još jednu učenicu koja se nalazila ispred klavira", podsjetio je tužilac Stefanović. Potom je hodnikom otišao do kabineta istorije, u kojem su se na času nalazili nastavnica istorije, student istorije na praksi, kao i 23 oštećena maloljetna učenika odeljenja VII/2 u koje je ispalio ukupno 45 projektila. Tu je lišio života šestoro djece i ranio petoro djece, kao i nastavnicu istorije. Tužilaštvo je predložilo da se otac proglasi krivim i osudi na maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 12 godina.

Zabranjeno raspolaganje imovinom

Ocu i majci dječaka ubice je privremeno zabranjeno da raspolažu nekretninama i novcem. Ovo je, po predlogu porodica ubijenih u OŠ "Vladislav Ribnikar" usvojio Viši sud u Beogradu. Ipak, ovo je samo privremeno rješenje, koje za cilj ima da "obezbijedi" sredstva kojima bi se isplatila naknada štete porodicama oštećenih, za smrt njihovih najbližih.

Zatim, 7. jula je ocu, takođe na predlog oštećenih, donijeta privremena mjera zabrane raspolaganja novcem. Ovo je učinjeno da bi bilo moguće da se obezbijede njihovi zahtjevi. U pitanju nije sav novac oca dječaka ubice, već samo iznos koji je potreban za imovinsko pravni zahtev, kako bi bilo obezbijeđeno da će on moći da isplati štetu porodicama stradalih.

Prije nego što je doneto ovo rješenje suda, otac je iz pritvora tražio notara, a sa slobode je to radila i majka dječaka.Pokušavali su da svoju imovinu prenesu na druge članove porodice, pretpostavlja se kako bi je "zaštitili". U međuvremenu, 4 člana jedne porodice i 27 članova drugih porodica ubijenih u Ribnikaru podneli su tužbe protiv roditelja dječaka ubice i protiv njih je započeo parnični postupak.

Porodice traže naknadu nematerijalne štete, a u jednom parničnom postupku u kojoj je tužbu podnelo 27 članova porodica zakazana su ročišta za decembar, kada će započeti saslušanje porodica ubijene djece i čuvara škole Dragana Vlahovića.