Uroš Blažić (22), optužen da je 4. maja u selima Dubona i Malo Orašje ubio 9 i ranio 13 osoba, otkrio je motiv masakra.

Uroš Blažić (22), optužen je da je u selima Dubona i Malo Orašje ubio devet osoba, a ranio više od 13 ljudi 4. maja prošle godine. Dan kasnije Blažić je uhapšen u kragujevačkom selu Višnjište, u domaćinstvu svog ujaka, a 6. maja saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu i otkriveno je šta je ispričao u tužilaštvu, kao i motiv masakra.

Na početku svog iskaza, Blažić je govorio “tužnu priču” o svom životu, rekao je da je rođen u Beogradu, a da je iz stana u kome je živio sa porodicom posle nekoliko godina iseljen. "Bespravno smo iseljeni iz tog stana, ocu je samo saopšteno da moramo da se iselimo i da nema više prava da boravi u njemu, iako je to bio stan njegovog ujaka, jer će u protivnom da dobije otkaz. Ja sam to shvatio u to vrijeme kao ogromnu nepravdu prema njemu i porodici, osjećao sam se zgroženo, tu smo odrastali moj stariji brat i ja, tu su me vezivale najljepše životne uspomene. Posle toga smo živjeli u Mirijevu, gdje smo bili podstanari izvjesno vrijeme, u jednosobnom stanu nas četvoro“, rekao je Blažić.

Kako je naveo, do završetka srednje škole živjeli su u Mirijevu nakon čega njegov otac Radiša Blažić kupuje kuću u Šepšinu, nadomak Dubone. "U tu kuću nije ulagano ništa do 2021. godine kada sam ja odlučio da se bavim poljoprivredom i iz porodične kuće mog dede po ocu, a u kojoj su živjeli moji roditelji, deda i brat sa porodicom, koja se nalazi u Donjoj Duboni, prešao sam da živim u tu kuću u Šepšinu. Tamo sam živio sam, izdržavao sam se sopstvenim radom, prodajom poljoprivrednih proizvoda, radio sam i dostavu hrane u Beogradu. Roditelji su mi pomogli da sređujem kuću i posjećivali me povremeno“, objasnio je optuženi Blažić.

On je istakao da je 2021. godine na tavanu kuće u kojoj je živio pronašao automatsku pušku.

"Ocu nisam rekao, pucao sam i u džak sa pijeskom“

"Pod daskama, preko kojih je bila staklena vuna, sam pronašao automatsku pušku 'Kalašnjikov', kumulativnu minu, dvije ručne bombe 'kašikare', bila je veća količina municije za kalibar 7,62 mm i pištolj 'tetejac', bio je i pištolj koji izbacuje svjetleće metke. Nisam o tome nikoga obavijestio, pa ni oca koji je vojno lice, jer sam se plašio da bih krivično odgovarao i da ne odem na robiju, a i da se ne pomisli da sam ja to kupio za dalju distribuciju“, objasnio je Blažić.

On je istakao da je povremeno išao u streljanu gdje je vježbao pucanje iz pištolja, kao i da je u podrumu kuće pucao iz pištolja i automatske puške, u džak sa pijeskom. Kaže da je poznavao dosta momaka u Duboni, ali se ni sa kim, kako je rekao, nije prisno družio.

"Nisam izlazio po kafanama niti po kafićima, povremeno sam volio da sa drugarima igram fudbal. Imao sam površne kontakte sa mieštanima. Mislim da sam se sa jednim od lica za kog ste mi pročitali da je mrtav, vozio na mom motoru u toku prošle godine. Ja se nisam družio ni sa kim iz Malog Orašja i nisam odlazio kod bilo kog lica iz tog sela. Uopšteno gledano, ja sam imao lijepo mišljenje o mještanima, ali oni nisu imali dobro mišljenje o meni i mojoj porodici“, naveo je optuženi Uroš.

Kako je istakao Blažić, misli da su mještani bili ljubomorni na njegovog oca, majku, pa i na njega. "Bili su ljubomorni na mene što se družim sa poznatim ličnostima i osobom koja je bila u rijaliti programu. Takođe, bili su ljubomorni zbog toga što vozim motor, dobra kola, zbog prisustva lijepih djevojaka. Ja sam u njihovom ponašanju osjećao podsmijeh, ruganje, ismijavanje, to su svi činili. Sve se to pojačalo jer sam ja digao ljestvicu više u odnosu na život onih koji su živjeli u selu, kao i činjenicu da se ja družim sa poznatim ličnostima“, naveo je on.

Prema njegovim riječima, mještani su stvarali zavjeru godinu dana ranije protiv njega, što mu je prenio jedan maloljetnik. "Rekao mi je da se skupljaju ljudi iz sela, nije ih imenovao, i da će da me prebiju od batina. Prisećam se i dešavanja od prije više godina, kada su mi napadali starijeg brata i govorili da nam je otac sve nakrao i da je kriminalac, kao i da je stekao imovinu na takav način, iako je taj čovjek prolio krv na ratištima za ovu državu, uništio svoje mentalno i psihičko zdravlje, a koje se i dalje odražava na ukućane, jer je postao vojni beskućnik i živi kao podstanar, a imao je svoj stan“, istakao je Blažić pred tužiocem.

U optužnici piše i da je Blažić opisao kako je “od malih nogu gledao nepravdu i tugu, kao i da se sve to reflektovalo na njega”. "Nepravda društva. Ja sam zbog svega toga osjetio i bijes. Za sebe mislim da sam svoj čovjek, nemam idole kojima se divim i neke posebne vrijednosti kojima stremim, pravoslavac sam, Srbin i hrišćanin, nikakve poroke u životu nemam, ne konzumiram cigarete, niti alkohol. Želio bih da kažem da me je jedan od mještana prošlog ljeta u toku vožnje ugrozio svojim putničkim vozilom dok sam ja vozio motor tako što je ušao iz svoje trake u moju, ja sam posle toga razgovorao sa njim, pitao ga što hoće da me povredi a on nije htio sa mnom da razgovora. Ovaj događaj nisam prijavio policiji, ne znam što, svi su tako bili ljubomorni, zavidni prema meni“, prepričao je Blažić.

